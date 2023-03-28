Инвестпрограмма "Россетей" в 2022 году достигла рекордных 435 млрд рублей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Инвестпрограмма ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (сокращенно - "Россети") в 2022 году достигла рекордных 435 млрд рублей, сообщил гендиректор компании Андрей Рюмин на заседании коллегии Минэнерго.

С одной стороны, это хорошо, но с другой - есть вопросы по источникам финансирования проектов Восточного полигона РЖД, отметил Рюмин. По его словам, вопрос источников финансирования не закрыт, компания находится в совместных поисках с Минэнерго.

В III квартале 2023 годс "Россети" планируют завершить электрификацию первого этапа расширения Восточного полигона, продолжатся работы по второму этапу. В компании не видят рисков срыва работ, рассказал топ-менеджер.

Работы по первому этапу оценивались в сумму порядка 160 млрд рублей, они осуществлялись за счет средств "Россетей".

"Россети" ранее оценивали стоимость работ по второму этапу примерно в 250 млрд рублей. Компания в прошлом направляла заявку на получение средств из ФНБ для этого проекта. "Возможные источники: дополнительный рост тарифа, внесение денег в уставный капитал, ФНБ либо иная государственная субсидия", - перечислял ранее Рюмин потенциальные источники финансирования, приводя в пример поддержку государством РЖД (грузовые тарифы компании выросли с июня на 11% - ИФ).

Крайние сроки вводов по основным "сетевым" мероприятиям для второго этапа расширения Восточного полигона - 2026 год.

В январе была завершена реорганизация сетевого холдинга на базе бывшей "ФСК ЕЭС". К ФСК были присоединены ранее материнские для нее "Российские сети", а также "Томские магистральные сети", ДВЭУК-ЕНЭС и "Кубанские магистральные сети". После присоединения этих структур на баланс объединенной компании также были переведены акции и других компаний группы, ранее принадлежавших "Российским сетям", следовало из сообщений компании.

После присоединения "Российские сети", ранее являвшиеся материнской компанией для ФСК, перестали владеть в ней 80,13%. Теперь мажоритарным акционером объединенной компании является Росимущество, которому принадлежит 75% плюс одна акция.