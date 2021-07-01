Кабмин изучит необходимость минимального уровня продаж топлива на бирже

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак поручил изучить целесообразность установления минимальных объемов продаж нефтепродуктов на бирже, пояснил "Интерфаксу" источник в правительстве содержание протокола, подготовленного по итогам совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов от 22 июня, которое проводил Новак.

"Рекомендовать компаниям "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Татнефть", "Газпром", "ФортеИнвест", "ННК", "ТАИФ-НК", "Сокар Энергоресурс", "Газпром нефтехим Салават" до 1 июля направить в ФАС и Минэнерго позиции о целесообразности установления минимальных величин в отношении разного вида топлива", - говорится в документе, с которым ознакомился "Интерфакс".

Источник в правительстве уточнил "Интерфаксу", что речь идет о целесообразности сохранения минимальных величин продаж нефтепродуктов на бирже. Еще один источник агентства пояснил, что компаниям предложено оценить объемы биржевых продаж топлива и представить позиции - сколько компании считают необходимым продавать на бирже.

Тем же протоколом Новак предложил "согласиться с предложением "Газпром нефти" об увеличении объемов минимальных величин продаваемых на бирже нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, только на 3-й квартал 2021 года".

Минэнерго и ФАС сейчас прорабатывают вопрос увеличения на 1% минимальных нормативов поставляемых на биржу автомобильных бензинов и дизельного топлива - увеличение эти нормативов планируется только на 3-й квартал 2021 года. В настоящее время действуют следующие нормы продаж нефтепродуктов на бирже: для бензина - 11% от уровня его производства компанией-участницей торгов, дизельного топлива - 7,5%, сжиженного углеводородного газа - 7,5%, керосина - 11%, мазута - 3%.

Третий квартал начался сегодня, 1 июля, документ пока не подготовлен.

С начала текущего года в РФ отмечается значительная волатильность биржевых цен на нефтепродукты, а в период сезонного спроса (весна-лето) стоимость топлива на СПбМТСБ близка к рекордам. Также отмечается рост цен на бензин на АЗС, его темпы гораздо ниже скачков биржевой стоимости, но на данный момент превышают инфляцию: согласно Росстату, с начала года бензин в розничном сегменте подорожал на 4,3% при инфляции 3,9%.

Весной 2021 года ведомства предприняли ряд мер для стабилизации оптового сегмента, вплоть до изменения законодательства - были скорректированы параметры демпфера для нефтепродуктов. Минэнерго регулярно сообщает о производстве и поставках топлива на внутренний рынок в объемах больше 2019 года. Однако биржевые цены находятся на высоких уровнях, в связи с чем маржа независимого розничного сектора снизилась до критичной отметки.

Новак 11 июня собрал экспертов для анализа ситуации на топливном рынке, по итогам которого, следует из протокола заседания, Минэнерго было поручено до 20 июля проработать вопрос введения временного запрета на экспорт нефтепродуктов, а также заключения с нефтяными компаниями соглашений об установлении максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен, обеспечивающих маржинальность топливного рынка.

Однако в ходе совещания Новака с топ-менеджерами нефтяных компаний 22 июня было принято решение не принимать кардинальных решений на рынке топлива, меры будут подготовлены по итогам III квартала. Вице-премьер дал поручение Минэнерго совместно с ФАС проработать увеличение на 1% минимальных нормативов поставляемых на биржу автомобильных бензинов и дизельного топлива в третьем квартале 2021 года. Помимо этого, Новак поручил дополнительно проработать меры по стабилизации цен на оптовом рынке, сообщала пресс-служба правительства. Так, Минэнерго с учётом ситуации на рынке нефтепродуктов в третьем квартале 2021 года необходимо рассмотреть вопросы целесообразности введения временного запрета экспорта бензина, а также изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями топливных соглашений.

Как сообщал один из источников "Интерфакса", правительство и нефтяники договорились подождать некоторое время, чтобы оценить действие скорректированного демпфирующего механизма на бензин. Несколько собеседников агентства сказали также, что на совещании "понятийно" было обговорено "сохранение цен на АЗС".