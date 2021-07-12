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Вынесен на обсуждение приказ об увеличении норм биржевых продаж бензина на 1%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго вынесли на публичное обсуждение проект совместного приказа об увеличении нормативов биржевых продаж нефтепродуктов для доминирующих компаний на 1%. Текст приказа размещен на портале regulation.gov.ru.

Чиновники хотят повысить нормы продаж на бирже для бензина - с 11% до 12% от уровня его производства компанией-участницей торгов, дизельного топлива - с 7,5% до 8,5%.

В середине июня вице-премьер Александр Новак говорил, что уже принято решение увеличить биржевые продажи дизельного топлива и бензина на 1%.

В феврале 2021 года в совместный приказ ФАС и Минэнерго уже были внесены изменения, предусматривающие увеличение норматива биржевых продаж бензинов с 10% до 11% от объема производства.

Сейчас действуют следующие нормы продаж нефтепродуктов на бирже: для бензина - 11% от уровня его производства компанией-участницей торгов, дизельного топлива - 7,5%, сжиженного углеводородного газа - 7,5%, керосина - 11%, мазута - 3%.

ФАС Минэнерго Александр Новак

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