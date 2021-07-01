В Минэкономразвития заявили, что инфляция уже "начинает выдыхаться"

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития на следующей неделе представит промежуточный макропрогноз, в котором повысит действующие прогнозы по инфляции на 2021 год (сейчас всего 4,3%) и прогноз по росту ВВП на 2021 году (сейчас 2,9%), сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, в июне инфляция замедлится примерно до 0,65% с 0,74% в мае.

"Мы исходим из того, что рост инфляции начинает выдыхаться. И то что сейчас уже есть – мы рассчитываем, что в июле будет последний негатив. Мы по-прежнему рассчитываем на дефляцию в августе", - сказал министр, отметив при этом что прогноз по инфляции на 2021 год будет пересмотрен "вверх".

"В мае было 0,74%, сейчас (в июне - ИФ) в районе 0,65%. Мы видим тренд на снижение", - сказал министр.

"Говоря о структуре инфляции, есть три ярко выраженных фактора. Первый фактор – тот самый борщевой набор – картофель, морковь. Действительно, очень высокие темы роста к началу года, к прошлому году. У нас урожай (по этим овощам - ИФ) прошлого года был на 12% ниже, и ясно, что весь этот дефицит пришелся на май-июнь. Из 0,65% четверть как раз борщевой набор. Но это формирует и базу для дефляции в августе в продовольственном секторе. У нас овощи нового урожая постепенно пошли на рынок. По остальным товарам продовольственной группы видим стабилизацию", - отметил он.

"Второй момент – на мировых рынках продовольствия в июне по основным группам – пшенице, растительному маслу идет разворот, и цены снижаются", - сказал Решетников.

"Еще в июне дали плюс – туризм в Турцию и удорожание путевок и стройматериалы, где во многом сидят металлы. Мы исходим из того, что Турция носит разовый характер (резкий рост цен - ИФ), по металлам мы решение приняли (ввели временные экспортные пошлины - ИФ) – оно окажет влияние на рынок. В июле еще будет влияние традиционной индексации тарифов, это увидим в первую неделю, и рост цен на металлы будет еще доходить до потребителей. Но по большому счету все. Мы исходим из того, что рост инфляции начинает выдыхаться. И то, что сейчас уже есть – мы рассчитываем, что в июле будет последний негатив", - добавил министр.

"Мы по-прежнему рассчитываем на дефляцию в августе", - заявил он.

"Мы пересмотрим цифры вверх (прогноз по инфляции на 2021 год - ИФ) на следующей неделе, доведем до регионов промежуточный прогноз, речь идет об основных параметрах. Он (уточнение прогноза в июле - ИФ) у нас процедурами не предусмотрен, но, чтобы уже и Минфин сейчас уточнил параметры бюджета, и мы не допустили излишнего ужесточения необоснованного бюджетной политики и регионы формировали свои бюджеты более точно, мы делаем прогноз на следующей неделе", - пояснил он причину уточнения основных параметров прогноза уже на следующей неделе, а не в конце августа, когда прописано по графику.