Минстрой пообещал, что подорожание контрактов на капремонт не затронет граждан

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Предложение Минстроя повысить стоимость контрактов на капитальный ремонт многоквартирных домов не приведет к увеличению взносов граждан, заверили в пресс-службе ведомства.

"Минстрой предлагает разрешить изменение цены контракта по капитальному ремонту до 25% при условии обязательного подтверждения необходимости корректировок экспертизой. Это предложение касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт", - объяснил через пресс-службу замминистра строительства Максим Егоров.

По его словам, в разных регионах ситуация может быть разной, Минстрой следит за всеми региональными программами и ежегодно проводит оценку их финансовой устойчивости. По ее результатам ведомство дает рекомендации главам регионов, предлагая меры, которые могут помочь улучшить ситуацию. В первую очередь, чиновники советуют экономить за счет применения современных и энергоэффективных технологий.

1 июля Егоров заявил, что стоимость контрактов на капремонт многоквартирных домов необходимо повышать из-за удорожания стройматериалов.

"Сейчас значительно подорожали некоторые строительные материалы, поэтому мы предлагаем без дополнительных конкурсов и аукционов производить удорожание контрактов по капитальному ремонту до 25%. Мы считаем, что это поддержит фонды капремонта", - сказал замминистра.

Для этого Минстрой разработал проект постановления правительства. По словам замминистра, изменения позволят избежать риски срыва контрактов по капремонту, поскольку стоимость работ значительно выросла.

"Действительно тяжело, что за несколько лет, когда идет программа, в некоторых субъектах РФ ни разу не поднималась плата за капремонт, при этом стоимость строительных материалов и работ по капремонту возросли в несколько раз", - подчеркнул Егоров.

Тогда же он сказал, что в регионах нужно провести разъяснительную работу с населением о причинах удорожания капремонта домов.

Как сообщалось, в 2020 году в России капремонт провели примерно в 47 тысячах многоквартирных домов. Всего было выполнено работ на сумму 179 млрд рублей.

Как сообщал Росстат, цены на стройматериалы в мае 2021 года по сравнению с апрелем выросли на 4,99%, с начала года рост составил 12,07%. Относительно мая 2020 года стройматериалы подорожали на 16,44%.