Бензин подорожал в РФ с 22 по 28 июня на 0,1%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на автомобильный бензин в РФ с 22 по 28 июня выросли на 0,1% после аналогичного роста на предыдущей неделе и двух недель роста по 0,2%, следует из данных Росстата.

С начала года бензин подорожал к 28 июня на 4,4%, дизельное топливо - на 2,6%. Общая инфляция в РФ с начала года к 28 июня составила 4,1%.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 28 июня составила 48,09 руб. (21 июня - 48,05 руб.), в том числе марки АИ-92 - 45,34 руб. (45,31 руб.), АИ-95 - 49,03 руб. (48,99 руб.), АИ-98 - 55,87 руб. (55,80 руб.). Дизтопливо на 28 июня стоило в среднем по стране 49,91 руб. (49,82 руб.).

Производство бензина в России с 21 по 27 июня составило 766,4 тыс. тонн (на 2,6% меньше предыдущей недели), дизельного топлива - 1 млн 466,6 тыс. тонн (на 1,6% меньше).

Как сообщалось, цены на бензин в России по итогам 2020 года выросли на 2,5% - значительно ниже инфляции (4,9%).