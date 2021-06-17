Цены на бензин в РФ растут на 0,2% вторую неделю подряд

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены на автомобильный бензин в РФ с 7 по 15 июня выросли на 0,2%, как и неделей ранее. До этого цены на бензин две недели поднимались на 0,1%, а еще ранее были две недели стабильности, следует из данных Росстата.

С начала года бензин подорожал к 15 июня на 4,3%, дизельное топливо - на 2,3%. Общая инфляция в РФ с начала года к 15 июня составила 3,77%.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 15 июня составила 48,01 руб. (7 июня - 47,93 руб.), в том числе марки АИ-92 - 45,26 руб. (45,20 руб.), АИ-95 - 48,96 руб. (48,88 руб.), АИ-98 - 55,74 руб. (55,63 руб.).

Дизтопливо на 15 июня стоило в среднем по стране 49,77 руб. (49,70 руб.).

Производство бензина в России с 6 по 13 июня составило 800,8 тыс. тонн (на 6,2% больше предыдущей недели), дизельного топлива - 1 млн 558,8 тыс. тонн (почти на 7% меньше).

Как сообщалось, цены на бензин в России по итогам 2020 года выросли на 2,5% - значительно ниже инфляции (4,9%).