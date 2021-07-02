ФАС оштрафовала двух топливных трейдеров на 1 млрд руб. по делу о картеле 2018 года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила штраф общим размером более 1 млрд рублей частным топливным трейдерам - "Солид-товарные рынки" и "А-Ойл", которых служба признала виновными в картеле по делу от 2018 года.

Как сообщили "Интерфаксу" ряд источников в антимонопольном регуляторе, компании были оштрафованы в конце июня. Собеседники агентства, знакомые с ситуацией, уточнили, что каждому трейдеру назначен штраф в районе 500 млн рублей, а общая сумма превышает миллиард рублей.

Получить комментарий от пресс-службы ФАС "Интерфаксу" пока не удалось. Трейдеры комментировать информацию не стали.

Между тем, в четверг, 1 июля, суд встал на сторону антимонопольной службы по делу о картеле между трейдерами от 2018 года.

Как сообщалось, ФАС и трейдеры в судах долгое время спорят по этому вопросу. В августе 2020 года ФАС вынесла итоговое решение, признав "Солид-товарные рынки" и "А-Ойл" нарушившими пункт 1 части 1 статьи 11 закона "О защите конкуренции". Трейдеры это решение оспорили, в марте 2021 года Арбитражный суд Москвы встал на их сторону, посчитав доводы ФАС недостаточно доказанными.

В свою очередь ФАС подала апелляцию, и 1 июля Девятый апелляционный арбитражный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, поддержав уже позицию ФАС. На данный момент в картотеке дел не опубликовано полного текста решения Девятого апелляционного арбитражного суда. В ФАС вновь не смогли предоставить комментария по поводу судебного процесса, трейдеры его комментировать не стали.