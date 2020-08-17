ФАС признала топливных трейдеров "Солид" и "А-Ойл" виновными в картеле

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала топливных трейдеров АО "Солид-товарные рынки" и ООО "А-Ойл" виновными в картельном сговоре на биржевых торгах нефтепродуктами.

"ФАС России признала АО "Солид-товарные рынки" и ООО "А-ОЙЛ" виновными в заключении картельного соглашения и нарушении пп. 1,2 ч. 1 ст. 11 закона о защите конкуренции", - сообщил журналистам начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Некоторое время назад ФАС возобновила рассмотрение дела в отношении топливных трейдеров АО "Солид-товарные рынки" и ООО "А-Ойл" по подозрению в картельном сговоре на биржевых торгах.

ФАС возбудила дело в отношении этих двух компаний в феврале 2019 года. Согласно информации, имеющейся в распоряжении антимонопольного органа, действия трейдеров могли оказать влияние на общий рост цен на нефтепродукты в 2018 году.

Не согласившись с возбуждением дела, "Солид-товарные рынки" обжаловала приказ ФАС в Арбитражном суде Москвы. В целях полного и всестороннего рассмотрения дела ФАС приостановила рассмотрение дела до вступления в законную силу судебного акта.

16 июня 2020 года Арбитражный суд Московского округа признал приказ ФАС и определение о назначении дела к рассмотрению законными.