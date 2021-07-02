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Цена Brent замерла в районе $76,01 за баррель

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти меняются разнонаправленно в пятницу на фоне попыток ОПЕК+ договориться об увеличении добычи.

К 18:28 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,22%), до $76,01 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,05 (0,07%), до $75,18 за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) возобновил свою работу после того, как завершился безрезультатно в четверг, сообщил "Интерфаксу" один из делегатов.

Накануне комитет, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, предложил обсудить увеличение добычи нефти с августа по декабрь на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц (в целом с текущих ограничений в 5,8 млн б/с на 2 млн б/с) и продлить сделку ОПЕК+ до конца 2022 года.

Однако ОАЭ высказали несогласие со своей базой отсчета снижения добычи, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией, в результате, комитет, а также министерская встреча ОПЕК+ были перенесены на 2 июля.

Источники "Интерфакса" сообщают, что в качестве альтернативного варианта обсуждалось наращивание добычи по 400 тыс. б/с до сентября 2022 года, это означает, что все ограничения к сентябрю 2022 года будут сняты.

Если ОПЕК+ не удастся прийти к соглашению и текущие ограничения останутся в силе, это будет позитивным фактором для нефтяных цен, говорят эксперты.

В случае провала переговоров в пятницу "возможен дальнейший скачок цен, поскольку текущего предложения недостаточно для удовлетворения растущего спроса", отмечает старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста, которого цитирует Dow Jones.

Brent WTI ОПЕК Саудовская Аравия

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