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Нефть Brent подешевела до $75,70 за баррель в ожидании решений ОПЕК+

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, трейдеры ждут решений ОПЕК+

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 по московскому времени в пятницу составляет $75,70 за баррель, что на $0,14 (0,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,22 (1,63%) - до $75,84 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,18 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $75,23 за баррель, поднявшись на $1,76 (2,4%).

ЭкономикаBloomberg заявил о рекомендации JMMC увеличить добычу нефти с августа по декабрь на 400 тыс. б/сЧитать подробнее

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) завершился в четверг без финальной рекомендации, поскольку ОАЭ высказали несогласие со своей базой отсчета снижения добычи, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Заседание комитета продолжится 2 июля в 16:00 по московскому времени, а полноформатная встреча министров стран ОПЕК+ состоится 2 июля в 17:30, сообщил секретариат ОПЕК.

Год назад при обсуждении сделки на беспрецедентный уровень снижения в 10 млн б/с странами ОПЕК+ против соглашения выступила Мексика, затянув обсуждения. В итоге было найдено компромиссное решение, что "за" Мексику добычу (на 300 тыс. б/с) снизят США, которые участвовали в так называемой сделке по снижению нефтедобычи "ОПЕК+ и G20" - формально это не было запротоколировано, и фактически Мексика не участвует в ограничениях добычи - страны ОПЕК+ снижали производство на 9,7 млн б/с от уровня октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты референтные уровни, чуть выше уровня добычи в октябре 2018 года - ИФ).

нефть

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