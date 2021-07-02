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Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко переизбран главой набсовета ВТБ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко вновь возглавил наблюдательный совет ВТБ, говорится в материалах госбанка.

Григоренко является председателем набсовета ВТБ с осени прошлого года.

Годовое собрание акционеров ВТБ, на котором был утвержден обновленный состав наблюдательного совета банка, прошло 30 июня в заочной форме.

Основатель и генеральный директор онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук и гендиректор НПФ "Открытие" Михаил Моторин сменили в набсовете главу банка "Траст" Александра Соколова и председателя правления банка "ФК Открытие" Михаила Задорнова.

Остальные избранные кандидаты входили в прежний состав набсовета: первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг и глава ВТБ Андрей Костин. В качестве независимых директоров помимо Бакальчук в набсовет выдвинуты глава Госнефтефонда Азербайджана (миноритарий ВТБ с 2013 года) Исрафил Мамедов, вице-президент Vinci Ив Тибо де Сильги и член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Помимо НПФ "Открытие" с долей менее 4,99% акций крупными акционерами банка являются Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%) и Qatar Holding LLC (2,35%).

ВТБ Дмитрий Григоренко

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