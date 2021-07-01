Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в набсовет ВТБ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Основатель и генеральный директор онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в наблюдательный совет ВТБ. Об этом свидетельствуют материалы банка по итогам годового собрания акционеров.

Из числа новых директоров в совет также вошел гендиректор НПФ "Открытие" Михаил Моторин.

Бакальчук и Моторин сменили в набсовете главу банка "Траст" Александра Соколова и председателя правления банка "ФК Открытие" Михаила Задорнова.

Остальные избранные кандидаты входили в прежний состав набсовета: от РФ вошли вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко (с осени 2020 года возглавляет набсовет ВТБ), первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг и глава ВТБ Андрей Костин. В качестве независимых директоров помимо Бакальчук в набсовет выдвинуты глава Госнефтефонда Азербайджана (миноритарий ВТБ с 2013 года) Исрафил Мамедов, вице-президент Vinci Ив Тибо де Сильги и член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Помимо НПФ "Открытие" с долей менее 4,99% акций крупными акционерами банка являются Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%) и Qatar Holding LLC (2,35%).