Европейские фондовые рынки завершили торги без единой динамики

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения по итогам торгов в пятницу.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,26% и составил 456,81 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,03%, германский DAX прибавил 0,3%, французский CAC 40 и итальянский FTSE MIB потеряли по 0,01%, а испанский IBEX 35 опустился на 0,28%.

Трейдеры оценивали последние статистические данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу. Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 583 тыс., а не на 559 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 5,9% с 5,8% в мае.

Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июне на 700 тыс. и снижения безработицы до 5,7%. Число рабочих мест в США в июне было примерно на 6,8 млн, или на 4,4% ниже, чем в феврале 2020 года - до начала пандемии коронавируса.

Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Прошедшая неделя была волатильной для европейских фондовых рынков на фоне растущих опасений по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта", которое привело к введению новых ограничений на перемещения по региону.

Акции финских Neles Oyj и Valmet Corp. показали разнонаправленную динамику в пятницу после сообщения о том, что промышленные компании договорились о слиянии. Цена бумаг Neles выросла на 8,7%, тогда как бумаги Valmet подешевели на 6,1%.

Котировки акций нидерландского производителя полупроводников ASML Holding NV повысились на 1,4%, акции ASM International NV прибавили в цене 2,5%.

Также в пятницу подорожали бумаги европейских авиакомпаний, в том числе цена бумаг Air France-KLM выросла на 0,3%, Deutsche Lufthansa AG - на 0,5%, Ryanair Holding Plc - на 2,3%, easyJet - на 0,6%. Тем временем цена акций испанской Industria de Diseno Textil SA (Inditex) снизилась на 0,8% на фоне новостей о том, что прокуратура Франции начала расследование в отношении владельца Zara.

Акции CaixaBank SA подешевели на 2%. Испанский банк согласовал с профсоюзами сокращение 6,452 тыс. рабочих мест после слияния с Bankia SA.