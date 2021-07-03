EQT и Goldman Sachs покупают исследовательскую компанию Parexel за $8,5 млрд

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Шведская EQT AB и инвестиционное подразделение американского банка Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. покупают компанию Parexel International Corp., занимающуюся клиническими исследованиями, за $8,5 млрд.

Parexel, владельцем которой является управляющая компания Pamplona Capital Management, проводит клинические испытания и предоставляет другие услуги для производителей лекарств.

"За последние 18 месяцев бизнес Parexel продолжил мощный рост, - заявил главный исполнительный директор компании Джейми Макдональд. - Рынок контрактных клинических исследований, как ожидается, будет увеличиваться на 8-9% в год, и мы по-прежнему сфокусированы на усовершенствованиях и инновациях, которые позволят нам удовлетворять нужды клиентов".

"EQT и Goldman Sachs поддерживают эту концепцию, и готовы инвестировать в Parexel и наших людей, чтобы воспользоваться отличными рыночными возможностями и помочь пациентам", - говорится в пресс-релизе Parexel.

Под управлением EQT находятся активы на сумму 67 млрд евро, компания фокусируется на сфере недвижимости, технологическом секторе, инфраструктуре и здравоохранении. В последнее время она стала одним из крупнейших частных инвесторов в сферу здравоохранения: EQT в прошлом месяце продала производителя компонентов для вакцин Aldevron компании Danaher Corp. (SPB: DHR) за $9,6 млрд, а в конце прошлого года вывела на публичный рынок компанию Certara Inc., специализирующуюся на компьютерном моделировании для медицинских исследований. Сделка с Parexel станет одним из крупнейших приобретений.

Инвестиционное подразделение Goldman, Goldman Sachs Asset Management, управляет активами на сумму около $2 трлн. В прошлом месяце компания инвестировала денежные средства в компанию по управлению данными в сфере здравоохранения Datavant.

Под управлением Pamplona Capital, основанной Алексом Кнастером в 2005 году, находятся активы на сумму $11 млрд. Ключевые инвесторы Pamplona - совладельцы "Альфа-групп" Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.