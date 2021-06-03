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ПМЭФ-2021

Акционеры HeadHunter обсудят возможный buyback

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Акционеры HeadHunter на годовом собрании обсудят вопрос о возможном запуске программы обратного выкупа акций компании.

Рекомендация о реализации программы buyback одобрена советом директоров и будет включена в повестку ГОСА, следует из проспекта рекрутингового сервиса.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе HeadHunter, параметры программы и сроки ее проведения будут обнародованы позднее вместе с остальными вопросами повестки для годового собрания. Его дата пока неизвестна.

Акционерный капитал HH состоит из 50 635 720 ADS.

Крупнейшими акционерами компании являются Goldman Sachs с долей 13,8% и Elbrus Capital, у которого 37% сервиса. Еще 12,9% HH владеет Kayne Anderson Rudnick. Free float на Nasdaq составляет 36,3%.

2 июня HH сообщила, что структуры Goldman Sachs и Elbrus Capital планируют продать 4,5 млн акций сервиса на открытом рынке.

HeadHunter Goldman Sachs Elbrus Capital Kayne Anderson Rudnick Nasdaq

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