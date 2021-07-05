Троценко зарегистрировал компанию по добыче руд и драгметаллов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ООО "АЕОН Майнинг" с основным видом деятельности "добыча руд и песков драгоценных металлов" зарегистрировано в Москве 2 июля, сообщается в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".

Бизнесмен Роман Троценко владеет 72% вновь созданной компании, 18% получил член совета директоров АО "Аэропорт "Толмачево" (входит в холдинг "Новапорт", где 50% владеет группа AEON Corporation Троценко) Мирзаазиз Мусаханов. Владельцем еще 10% "АЕОН Майнинга" стал президент принадлежащего Троценко GeoProMining Роман Худолий.

Уставный капитал ООО "АЕОН Майнинг" - 100 тыс. рублей.

GeoProMining - горнорудная компания с активами в России (добыча золота и сурьмы) и в Армении (добыча золота, меди и молибдена). В 2020 году GeoProMining купила за $2,1 млн 100% компании "Гринпроджект" вместе с подконтрольными ей "Национальной сурьмяной компанией" (НСК) и фирмой "Гросс".

НСК известна, прежде всего, проектом строительства завода по производству триоксида сурьмы в Свердловской области, которому активно противодействовали местные жители. В 2018 году РБК сообщала со ссылкой на руководство НСК, что компания решила покинуть Свердловскую область, несмотря на уже вложенные в проект 250 млн рублей, нашла площадку в другом регионе. В конце мая 2021 года Троценко сообщил журналистам, что его структуры могут через год вернуться к обсуждению сурьмяного проекта НСК.

В июне Минвостокразвития сообщило, что GeoProMining инвестирует в горнорудный проект на месторождении Железный кряж в Забайкалье свыше 7,9 млрд рублей. "На месторождении Железный кряж планируется добывать золотосодержащую и железную руду и производить золото, железорудный концентрат и висмутовый концентрат. Запасы месторождения оцениваются в 830 тысяч унций (25,8 тонны) золота", - говорилось в сообщении министерства.