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GeoProMining купила "Гринпроджект", известный несостоявшимся сурьмяным проектом

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Принадлежащая Роману Троценко группа GeoProMining в 2020 году купила за $2,1 млн 100% компании "Гринпроджект" вместе с подконтрольными ей "Национальной сурьмяной компанией" (НСК) и фирмой "Гросс".

Как поясняет в своем отчете GeoProMining, это позволит компании самостоятельно вести строительные работы на активах в России и Армении.

НСК известна, прежде всего, проектом строительства завода по производству триоксида сурьмы в Свердловской области, которому активно противодействовали местные жители. В 2018 году РБК сообщала со ссылкой на руководство НСК, что компания решила покинуть Свердловскую область, несмотря на уже вложенные в проект 250 млн рублей, нашла площадку в другом регионе. Актуальный статус проекта неизвестен.

Изначально НСК полностью контролировали структуры Симана Поваренкина, у которого Троценко купил и сам GeoProMining в 2020 году. В течение нескольких лет соинвестором НСК также был Игорь Ротенберг, но в 2018 году он вышел из проекта. Единственным акционером НСК осталась компания "Гринпроджект". В ней по 50% владели Поваренкин и глава GeoProMining Роман Худолий. С ноября 2019 года и до включения в периметр GeoProMining владельцем "Гринпроджекта", по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", значился менеджер одной из "дочек" GeoProMining Дмитрий Белоусов.

GeoProMining – горнорудная компания с активами в России (добыча золота и сурьмы) и в Армении (добыча золота, меди и молибдена).

GeoProMining Гринпроджект Национальная сурьмяная компания НСК

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