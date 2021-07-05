"ЛУКОЙЛ" приобретет 50% в проекте Блок 4 на шельфе Мексики за $435 млн

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" заключил соглашение о приобретении 50%-ной операторской доли участия в проекте Блок 4 в Мексике путем покупки холдинговой компании, владеющей компанией-оператором.

Сумма сделки составляет $435 млн плюс фактически понесенные в 2021 году расходы по состоянию на дату закрытия сделки, сообщает "ЛУКОЙЛ". Сделка будет закрыта после выполнения отлагательных условий, включая одобрение властями Мексики.

По данным компании, проект включает два участка общей площадью 58 кв. км, расположенных на шельфе Мексиканского залива в 42 км от берега. Глубина моря в районе участков составляет 30-45 м. В пределах участков расположены два нефтяных месторождения Ichalkil и Pokoch с извлекаемыми запасами углеводородов 564 млн барр. н.э., из которых более 80% - нефть.

В настоящее время завершается обустройство месторождений, начало добычи запланировано на третий квартал 2021 года. Проект реализуется в три фазы с ожидаемой максимальной суточной добычей в объеме более 115 тыс. барр. н.э.

Проект реализуется на условиях соглашения о разделе продукции, подписанного в 2016 году сроком на 25 лет с возможностью продления на срок до 10 лет. Партнером по проекту является нефтегазовая компания PetroBal (входит в мексиканский конгломерат GrupoBAL) с долей участия 50%.

"Мексика является для нас стратегическим регионом в рамках развития международной деятельности в сегменте апстрим (разведка и добыча нефти - ИФ). Новый проект, в котором мы будем оператором, отличается значительной подтвержденной ресурсной базой, существенным добычным потенциалом и органично дополняет уже имеющийся у нас портфель проектов в Мексиканском заливе", - приводятся в сообщении слова президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова.

Деятельность "ЛУКОЙЛа" в Мексике

Деятельность "ЛУКОЙЛа" в Мексике началась в июле 2015 года, когда компания вошла в проект разработки блока Аматитлан. Блок Аматитлан площадью 230 кв. км расположен в 68 км от города Поса-Рика в штате Веракрус. Оператором проекта является Petrolera de Amatitlan SAPI de CV (PdA). Доля участия "ЛУКОЙЛа" - 50%. Проект реализуется в соответствии с сервисным контрактом на добычу углеводородов. Добываемые углеводороды принадлежат компании Pemex. Добываемая нефть поставляется автотранспортом до системы сбора Соледад (30 км от блока Аматитлан). Услуги оператора по добыче углеводородов оказываются на основе возмещения затрат.

В июле 2017 года "ЛУКОЙЛ" стал победителем тендера в рамках второго лицензионного раунда по Блоку 12. Работы осуществляются на условиях соглашения о разделе продукции. Блок 12 расположен в южной части Мексиканского залива, в 50 км от берега (г. Торно Ларго, Мексика). Площадь блока составляет 521 кв. км. В марте 2018 года "ЛУКОЙЛ" в составе консорциума с итальянской Eni выиграл право на заключение контракта в отношении Блока 28 (25/75). Блок расположен на шельфе Мексиканского залива на глубине от 20 до 500 м. Программа работ по проекту включает бурение двух разведочных скважин к 2022 году.

В ноябре 2018 года "ЛУКОЙЛ" и Eni подписали соглашение по взаимному приобретению долей участия в блоках 10, 12, 14. В соответствии с соглашением, "ЛУКОЙЛ" переуступил Eni 40% в Блоке 12, оставаясь оператором проекта с долей 60%. Eni, в свою очередь, переуступила "ЛУКОЙЛу" 20% в Блоке 10 и 20% в Блоке 14, оставаясь оператором проектов. Как сообщалось, на Блоке 10 в феврале 2020 года была пробурена первая разведочная скважина, открывшая нефтяное месторождение, в настоящее время ведется бурение второй скважины.