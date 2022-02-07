Мексиканский регулятор одобрил передачу "ЛУКОЙЛу" контроля в проекте "Блок 4"

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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Национальная комиссия по углеводородам Мексики (CNH) одобрила передачу корпоративного контроля и косвенного управления Fieldwood Energy E&P Mexico в пользу Lukoil International Upstream Holding.

Согласно сообщению регулятора, следующим шагом будет запрос уведомления об официальном оформлении уступки прав, корпоративные гарантии. Также соответствующая информация должна быть доведена до министерства энергетики Мексики (SENER) и компании-подрядчика.

Проекты "ЛУКОЙЛа" в Мексике

Как сообщалось, "ЛУКОЙЛ" в июле 2021 года заключил соглашение о приобретении 50%-ной операторской доли участия в проекте "Блок 4" в Мексике путем покупки Fieldwood Mexico B.V. Сумма сделки составляет $435 млн плюс фактически понесенные в 2021 году расходы по состоянию на дату закрытия сделки. Соглашение должны были одобрить власти Мексики.

Блок 4 включает два участка общей площадью 58 кв. км, расположенных на шельфе Мексиканского залива в 42 км от берега. Глубина моря в районе составляет 30-45 м. В пределах участков расположены два нефтяных месторождения Ichalkil и Pokoch с извлекаемыми запасами углеводородов 564 млн барр. н.э., из которых более 80% - нефть. Проект реализуется в три фазы с ожидаемой максимальной суточной добычей в объеме более 115 тыс. барр. н.э.

Работы ведутся на условиях соглашения о разделе продукции, подписанного в 2016 году сроком на 25 лет с возможностью продления на срок до десяти лет. PetroBal принадлежит 50%. В настоящее время Fieldwood проходит процесс финансовой реструктуризации в соответствии с главой 11 Закона США о банкротстве.

В конце прошлого года PetroBal (входит в мексиканский конгломерат GrupoBAL) и Fieldwood (Хьюстон) приступили к промышленной добыче нефти на месторождениях Ichalkil и Pokoch. Коммерческая добыча началась на несколько месяцев позже из-за задержки в получении разрешения CNH. Ранее производство планировалось начать в августе. Инвестиции в проект составили $1,2 млрд.

CNH в конце января утвердила план разработки месторождений Ichalkil и Pokoch, который предусматривает совокупный объем добычи на уровне 13,6 млн баррелей нефти и 20,9 млрд куб. футов газа. Необходимые инвестиции оценивается в $500 млн.

Деятельность "ЛУКОЙЛа" в Мексике началась в июле 2015 года, когда компания вошла в проект разработки блока Аматитлан. Блок площадью 230 кв. км расположен в 68 км от города Поса-Рика в штате Веракрус. Оператором проекта является Petrolera de Amatitlan SAPI de CV (PdA). Доля участия "ЛУКОЙЛа" - 75%. Проект реализуется в соответствии с сервисным контрактом на добычу углеводородов. Добываемые углеводороды принадлежат компании Pemex. Добываемая нефть поставляется автотранспортом до системы сбора Соледад (30 км от блока Аматитлан). Услуги оператора по добыче углеводородов оказываются на основе возмещения затрат.

Также "ЛУКОЙЛ" участвует в разработке шельфовых Блоков 10, 12, 28. В конце ноября компания по результатам бурения первой скважины открыла нефтяное месторождение на структуре Yoti West на Блоке 12. LUKOIL Upstream Mexico принадлежит 60% в проекте (оператор), Eni - 40%.

Ранее на Блоке 10, где "ЛУКОЙЛу" принадлежит 20%, а Eni является оператором, были успешно пробурены две поисковые скважины. Геологические ресурсы новой залежи могут составить до 200 млн барр.н.э.

Доля российской компании в Блоке 28 составляет 25%, Eni - 75% (оператор). По этому проекту ведутся работы по доизучению геологического материала.

В Блоке 14, 20% в котором "ЛУКОЙЛ" приобрел у Eni в 2018 году, российская НК впоследствии не стала участвовать, приняв решение сконцентрировать усилия на других проектах в регионе.