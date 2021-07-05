Fortress купит британскую сеть супермаркетов Morrisons за $8,7 млрд

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Консорциум инвесторов во главе с Fortress Investment Group LLC, принадлежащей SoftBank Group Corp., договорился о покупке британской сети супермаркетов Wm. Morrison Supermarkets PLC (Morrisons) примерно за 6,3 млрд фунтов стерлингов ($8,7 млрд).

По условиям сделки, акционеры Morrisons получат 252 пенса за каждую акцию плюс специальный дивиденд в размере 2 пенсов на акцию, сообщается в пресс-релизе.

В консорциум, помимо Fortress, входят также управляющая компания канадского пенсионного фонда Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) и подразделение американской Koch Industries Inc., специализирующееся на инвестициях в недвижимость.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, группа вела переговоры с Morrisons с мая и за этот период сделала пять предложений. В июне сеть супермаркетов сообщила, что отклонила предложение о покупке за 5,52 млрд фунтов стерлингов ($7,6 млрд), поступившее от американского фонда прямых инвестиций Clayton, Dubilier & Rice (CD&R).

Предложение консорциума во главе с Fortress предусматривает премию в размере около 42% к цене акций Morrisons на момент закрытия торгов 18 июня - до того, как Morrisons сообщила о заинтересованности со стороны CD&R.

Некоторые из ведущих инвесторов Morrisons запрашивали порядка 270 пенсов за акцию для ведения переговоров с CD&R, поэтому, возможно, американский фонд выдвинет контрпредложение, отмечает Bloomberg.

По британскому законодательству, у Clayton, Dubilier & Rice есть время до 17 июля для подачи нового предложения.

По словам источников Bloomberg, Morrisons пока не обсуждала сделку с Fortress с правительством Великобритании, но намерена сейчас же начать процесс переговоров.

"Директора Morrisons полагают, что это предложение представляет собой справедливую и рекомендуемую цену для акционеров, которая признают будущие перспективы Morrisons", - заявил председатель британской компании Эндрю Хиггинсон.

Morrisons - четвертая по величине в Великобритании сеть супермаркетов, у нее около 10 тысяч сотрудников.