Tesco снова ограничил продажи туалетной бумаги и макарон в Британии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Британский ритейлер Tesco в связи с ужесточением карантина в стране вернул ограничения на продажу некоторых товаров в одни руки, чтобы избежать ажиотажа и исчерпания запасов, сообщает Financial Times.

Покупатели теперь могут купить не больше трех упаковок муки, макаронных изделий, туалетной бумаги, детских и антибактериальных влажных салфеток. В компании заявили, что таким образом хотят гарантировать, чтобы каждый мог купить необходимое.

Днем ранее ограничение "не больше трех в одни руки" для ряда товаров, в том числе туалетной бумаги и антисептиков, ввела сеть WM Morrison.

Британское правительство в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией ввело ряд ограничений: сократило время работы пабов и ресторанов, перевело офисных работников на удаленку. В отдельных районах страны вводятся ограниченные локдауны.

За четыре недели после введения карантинных мер в марте жители страны потратили на продукты и товары для дома более 10 млрд фунтов стерлингов - больше, чем обычно перед рождественскими праздниками, свидетельствуют данные Kantar.

ВВС отмечает, что в последние дни в ожидании новых карантинных мер в отдельных магазинах пустели полки. В целом крупные ритейлеры Tesco, Asda, Sainsbury's, Lidl и Aldi заявили, что у них достаточно запасов товаров и дефицита не было.

Консорциум британского ритейла призвал покупателей закупаться в нормальном режиме и думать о других.