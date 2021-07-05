Платежный сервис Paytm готовит рекордное для Индии IPO

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Индийский платежный стартап Paytm представит акционерам план проведения IPO, предусматривающий привлечение на начальном этапе 160 млрд рупий ($2,2 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. IPO может стать рекордным для Индии.

Акционеры рассмотрят план компании 12 июля. Если он его одобрят, целевой объем IPO может быть увеличен до $2,6 млрд.

По словам источников агентства, совет директоров Paytm принял решение начать с суммы в $2,2 млрд, однако готов увеличить объем предложения, если увидит высокий спрос со стороны потенциальных инвесторов.

Paytm может получить оценку в $24-30 млрд в ходе IPO, отмечают источники.

Среди инвесторов Paytm (ранее One97 Communications Pvt) - SoftBank Group, Berkshire Hathaway и Ant Group. В результате размещения, доля Ant Group в индийской компании опустится ниже 25%, отмечают источники.