Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

После IPO в 2021 году акции половины компаний упали ниже цены размещения

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Акции половины компаний, которые провели IPO в 2021 году и привлекли более $1 млрд, торгуются ниже цены размещения, несмотря на устойчивую ситуацию на мировых фондовых рынках, пишет Financial Times.

В их число входят британское приложение для доставки еды Deliveroo, шведский производитель альтернативных продуктов питания Oatly и индийский платежный гигант Paytm. Такие слабые результаты вызывают вопросы относительно оценки компаний крупными инвесторами, такими как SoftBank и Warburg Pincus, а также ведущими андеррайтерами, включая Goldman Sachs Group и Morgan Stanley, отмечает издание.

Первичное размещение акций в 2021 году провели 43 компании, они разместились в Лондоне, Гонконге, Индии и Нью-Йорке. По данным Dealogic, акции 49% из них торгуются ниже цены размещения.

Для сравнения, среди крупных IPO в 2019 году около трети компаний продемонстрировали падение цены ниже уровня размещения через год после выходы на открытый рынок. В 2020 году их доля составляла всего 27%.

Снижение цен бумаг компаний после IPO происходит, несмотря на бурный рост рынка в целом. Так, американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 24% в этом году.

Общий объем IPO в текущем году составил рекордные $330 млрд, по данным EY.

Акции One97 Communications Ltd., материнской компании сервиса мобильных платежей Paytm, рухнули более чем на 40% за два торговых дня после первичного размещения. Это стало самым значительным снижением среди компаний с IPO более чем на $1 млрд в 2021 году и одним из худших дебютов в истории фондового рынка Индии. Компания привлекла $2,5 млрд по итогам IPO и была оценена примерно в $20 млрд, а теперь ее рыночная стоимость составляет $15 млрд.

Цена акций Deliveroo упала на 26% в первый день торгов и продолжает оставаться ниже уровня размещения.

Goldman Sachs провел 13 крупных IPO в этом году. Котировки акций девяти из этих компаний находятся ниже цены размещения, включая оператора крупнейшего в Китае сервиса онлайн-заказа такси Didi и американскую Robinhood Markets Inc., разработчика популярной платформы для торговли на фондовом рынке.

Morgan Stanley являлся организатором первичных размещений акций 14 компаний, из которых шесть показали негативную динамику котировок в последствии.

Deliveroo Paytm Oatly Индия Великобритания США Didi Robinhood Markets

Новости по теме

Новости

Сделок на электронной платформе "Газпрома" нет уже полтора месяца

РФ с 1 июля по 25 ноября снизила экспорт зерна на 24%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,8-2,7%

Квартальная прибыль "Газпрома" по МСФО превзошла прогнозы аналитиков

Объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири" превысил 13 млрд куб. м

Объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири" превысил 13 млрд куб. м

"АвтоВАЗ" не будет обязывать дилеров к продаже машин с навязыванием допуслуг

"АвтоВАЗ" не будет обязывать дилеров к продаже машин с навязыванием допуслуг

Сечин заявил, что энергокризис показал выгоды долгосрочных контрактов на энергоресурсы

Новак не увидел необходимости в скоропалительных решениях ОПЕК+ из-за штамма "омикрон"

Цены на нефть активно восстанавливаются после обвала

Цены на нефть активно восстанавливаются после обвала

Рубль в понедельник значительно подорожал к доллару и евро на фоне резкого роста нефти

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });