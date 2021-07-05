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МТС купила центр обработки данных GreenBushDC за 5,2 млрд руб.

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" приобрело за 5,2 млрд рублей с учетом чистого долга 100% акций ООО "ГДЦ Энерджи Групп", которое владеет расположенным в Зеленограде центром обработки данных GreenBushDC, говорится в пресс-релизе телеком-оператора.

ООО "ГДЦ Энерджи Групп" и компания-владелец ООО - люксембургская Data Services Holding S.a r.l. - аффилированы с МТС с июня 2021 года, следует из опубликованных оператором материалов.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", с 28 июня 2021 года 99,9% "ГДЦ Энерджи Групп" принадлежит Data Services Holding, еще 0,1% - у голландской "дочки" МТС Vostok Mobile B.V.

По итогам 2020 года выручка ООО составила 15,1 млн рублей, чистый убыток - 364,8 млн рублей.

ЦОД GreenBushDC является резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва". Он расположен в Зеленоградском административном округе Москвы.

На сайте компании говорится, что ЦОД был построен и введен в эксплуатацию в 2018 году и на сегодняшний день входит в топ-15 коммерческих дата-центров РФ.

ЦОД рассчитан на общую проектную мощность 19 МВт, эксплуатацию 2280 стоек в 24 залах общей площадью 5220 кв. м. GreenBushDC на базе одного из трех модулей оказывает услуги более чем 200 клиентам. В ближайшее время планируется дооборудовать и запустить в эксплуатацию два оставшихся модуля, отмечается в релизе МТС.

GreenBushDC стал 12-м в федеральной сети дата-центров МТС, которые расположены в Москве, Нижнем Новгороде, Московской области, Ленинградской области, Самаре, Новосибирске, Владивостоке и Краснодаре.

Ресурсы GreenBushDC будут использоваться под услуги colocation (размещение серверов стороннего заказчика на площадях ЦОД), собственные нужды МТС и развитие облачного провайдера #CloudМТS.

По итогам сделки общее число стойко-мест под управлением МТС, включая дата-центр "Авантаж", превысит 4,5 тыс. Таким образом, исходя из данных IKS Consutling, МТС займет второе место в РФ как провайдера услуг ЦОД (после "Ростелекома").

МТС GreenBushDC

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