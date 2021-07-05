МТС завершила программу buyback на 15 млрд рублей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" объявило о завершении программы обратного выкупа акций на сумму до 15 млрд рублей, которая была запущена в марте текущего года.

Предполагалось, что программа buyback будет действовать либо до конца 2021 года, либо до достижения вышеуказанной суммы, выделенной для выкупа акций с рынка.

С 31 марта 2021 года в рамках buyback было выкуплено 45 млн 401 тыс. 921 обыкновенная акция (включая АДА) на общую сумму около 15 млрд рублей или 2,27% от общего числа размещенных акций МТС, сообщается в пресс-релизе.

В это количество входят 22 млн 796 тыс. 040 акций (включая АДА), приобретенных у ПАО "АФК "Система" и ее дочерних компаний – ООО "Система Телеком Активы" и Sistema Finance S.A.

Программа buyback реализовывалась через 100-процентную "дочку" МТС – ООО "Бастион".

Предыдущую программу buyback МТС завершила в декабре 2020 года. Она была объявлена 31 марта 2020 года, по ее условиям ООО "Бастион" выкупило 45,5 млн обыкновенных акций на сумму около 15 млрд рублей (2,28% от общего числа размещенных акций МТС), включая 22,76 млн акций, приобретенных у Sistema Finance.

Основным акционером МТС является "АФК "Система" – с учетом косвенного участия через подконтрольные лица ей принадлежит 56,99% акций оператора, доля эффективного участия – 50,12%. В свободном обращении находится 43,01% акций МТС.