МТС запустила buyback на 15 млрд рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" запускает 31 марта программу выкупа собственных акций, на которую будет направлено до 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выкуп продлится до конца 2020 года, его будет осуществлять 100-процентная дочерняя компания МТС - ООО "Бастион".

50% средств будет направлено на выкуп акций у материнской АФК "Система" (продавцом в этом случае выступит дочерняя компания АФК - Sistema Finance S.A.), остальные средства будут направлены на выкуп акций с открытого рынка.

"В результате реализации программы эффективная доля группы АФК "Система" в капитале МТС не уменьшится и останется контрольной", - говорится в пресс-релизе корпорации.

АФК владеет 44,37% МТС напрямую, с учетом косвенного участия через подконтрольные лица - 55,65%. Доля эффективного участия АФК составляет 50,007%. Free float МТС составляет 44,35%.

20 марта МТС сообщила, что ее совет директоров одобрил программу выкупа обыкновенных акций компании (в том числе ADS) на общую сумму до 15 млрд рублей.

Тогда президент МТС Алексей Корня сообщал, что сейчас стоимость акций компании фундаментально недооценена рынком, и сейчас у нее "есть хорошая возможность выкупать акции в интересах всех наших акционеров".

Предыдущая программа (была запущена в 2018 году и завершилась в 2019 году) была рассчитана на 30 млрд рублей.