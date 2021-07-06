АЕБ обновит прогноз российского авторынка на 2021 г, озвучив результаты продаж в I полугодии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) во вторник представит результаты продаж легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ за I полугодие 2021 г., обновив годовой прогноз авторынка.

Текущий прогноз, озвученный АЕБ еще в начале года, предполагает, что в 2021 г. при отсутствии форс-мажоров и локдаунов рынок может вырасти на 2,1%, до 1,632 млн шт., что ниже докризисного уровня на 7,2%. По итогам 2020 г. рынок под влиянием пандемии COVID-19 упал до 1,599 млн машин (-9,1%).

Данные АЕБ за январь-май 2021 г. свидетельствуют, что объемы продаж автомобилей в РФ не только ожидаемо превышают показатели прошлого года из-за его "низкой базы" во втором квартале, но и перекрывают докризисный уровень. За январь-май 2021 г. в РФ было реализовано 663,312 тыс. автомобилей: +3% к 2019 г. и +38,7% к 2020 г.

"Скорее всего прогноз АЕБ будет повышен, исходя из действующих тенденций. Спрос пока остается хорошим, что отчасти связано с опасениями роста цен на автомобили и дефицитом определенных моделей. Эти опасения оттягивают будущий спрос на текущий период. Понятно, что во втором полугодии будет заметное замедление темпов роста за счет более высокой по сравнению с первым полугодием базы. В целом по итогам года рынок, думаю, будет в районе +5%", - сказал "Интерфаксу" аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов.

Ключевой игрок российского автомобильного рынка "АвтоВАЗ", несмотря на приостановки производства из-за дефицита чипов, ранее отчитался о положительных результатах продаж. За июнь компания реализовала в РФ 40,096 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada (+30,2% к 2019 г. и +43,1% к 2020 г.), за первое полугодие - 200,219 тыс. шт. (+14,9% к 2019 г. и +51% к 2020 г.)

"Мы с удовлетворением отмечаем продолжение роста продаж автомобилей Lada на фоне общего оживления рынка", - отмечал исполнительный вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Оливье Морне, которого компания процитировала в своем пресс-релизе.