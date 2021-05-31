"АвтоВАЗ" снова приостановит сборку Lada из-за нехватки комплектующих

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" второй раз за два месяца приостанавливает сборку автомобилей Lada из-за недостатка комплектующих.

Как сообщила компания, 2 и 3 июня производство будет приостановлено на сборочной линии №1, где выпускаются автомобили на платформе B0 (модели Largus и X-Ray), а также на линии №5 (СКП Kalina), на которой выпускается самая популярная в РФ легковая модель Granta.

"Компания планирует возобновить производство 4 июня. Данная ситуация не повлияет на доступность автомобилей в дилерских центрах", - отмечает компания в сообщении, не уточняя номенклатуру недостающих компонентов.

Ранее "АвтоВАЗ" приостанавливал сборку Lada Granta на линии СКП Kalina 21 и 22 апреля. В пресс-службе компании "Интерфаксу" заявили, что сборку приостанавливали "в связи с отсутствием поставок одного из компонентов". Там не уточняли, что это за компонент и не сообщали, связана ли приостановка конвейера с глобальным дефицитом чипов для автопрома.

"АвтоВАЗ" на мощностях в Тольятти выпускает на линии конвейера ПАП B0 автомобили Lada Xray и Lada Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan, на линии СКП Kalina производится Lada Granta (выпуск Lada Kalina прекращен в 2018 году), на линии конвейера СКП - автомобили семейства Lada 4x4.

Lada Granta – самый продаваемый в РФ автомобиль. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2020 г. в стране было реализовано 126 112 машин этой модели. Это соответствует 7,9% российского рынка легковых автомобилей и LCV за прошлый год.