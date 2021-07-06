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АЕБ спрогнозировала рост рынка легковых автомобилей и LCV в России на 9,8%

АЕБ спрогнозировала рост рынка легковых автомобилей и LCV в России на 9,8%
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Прогноз российского рынка легковых автомобилей и LCV от Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) повышен с 1,632 млн шт. до 1,756 млн шт. на фоне положительных результатов продаж в первом полугодии, перекрывших докризисный уровень более чем на 5%.

Предыдущий прогноз, озвученный АЕБ еще в начале года, предполагал, что в 2021 году при отсутствии форс-мажоров и локдаунов рынок может вырасти на 2,1%, до 1,632 млн шт. По итогам 2020 года рынок под влиянием пандемии COVID-19 упал до 1,599 млн машин (-9,1%).

"Мы обновили наш прогноз по росту с 2,1% роста до 9,8%. Это существенный рост, и это гораздо более оптимистичный прогноз по сравнению с предыдущим годом. В рамках этого нового прогноза мы надеемся, что, может быть, даже сможем повторить успех прекрасного 2019 года (1,759 млн автомобилей - ИФ)", - заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель на онлайн-конференции ассоциации, на которой ранее были озвучены результаты российского авторынка в первом полугодии.

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в июне 2021 года выросли к июню "докоронавирусного" 2019 года на 9,8%, до 157,808 тыс. шт., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По сравнению с июнем 2020 г., в течение которого на рынке все еще ощущалось действие ограничительных мер против COVID-19, показатель вырос на 28,7%.

За январь-июнь 2021 года в РФ было реализовано 870,749 тыс. автомобилей. По сравнению с показателем продаж за 6 месяцев 2019 года это больше на 5,1%, относительно I полугодия 2020 года - рост на 36,9%.

Ассоциация европейского бизнеса АЕБ

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