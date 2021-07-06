МСП банк сократит уставный капитал более чем вдвое в рамках финоздоровления

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - МСП банк в рамках финансового оздоровления сократит уставный капитал более чем вдвое путем изменения номинала акций.

Номинал акции уменьшается с 1 млн руб. до 442 тыс. руб., капитал - с 24,24 млрд руб. до 10,7 млрд руб., сообщила кредитная организация на ленте раскрытия.

"По итогам аудита текущей деятельности банка в рамках подготовки его новой стратегии и бизнес-модели были выявлены значительные убытки, в связи с чем акционером банка - Корпорацией МСП - принято решение о проведении специальных мероприятий для приведения в соответствие величины уставного капитала и собственных средств МСП банка", - говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Эта мера "позволит снять нагрузку" на уставный капитал и создаст возможности для дальнейшего роста объемов поддержки малого и среднего предпринимательства, заявил председатель наблюдательного совета МСП банка, гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, процитированный в сообщении.

"В 2020 году во время пандемии банк выдал кредитов на сумму более 95 млрд руб., льготные средства получили более 5,5 тысяч предпринимателей и самозанятых. Снижая ставки по кредитам для бизнеса, банк минимизировал собственную маржу и, таким образом, постоянно находился на нижней границе безубыточности", - прокомментировал Исаевич ухудшение финансовых показателей МСП банка. По его словам, средневзвешенная ставка по портфелю банка сейчас составляет 7,57%.

Член набсовета банка, председатель попечительского совета "Опоры России" Сергей Борисов сказал, что низкая маржинальность кредитных продуктов банка "не позволяет ему активно зарабатывать, поэтому в непростой момент он нуждается в финансовой поддержке акционера и государства".

По словам и.о. предправления МСП банка Петра Засельского, сейчас идет формирование новой бизнес-модели кредитной организации, которая предусматривает увеличение количества получателей прямой финансовой поддержки за счет снижения среднего размера кредитов.

На прошлой неделе агентство АКРА понизило кредитный рейтинг МСП банка до уровня "BBB(RU)", субординированных облигаций банка до уровня "BB(RU)" и присвоило статус - "рейтинг на пересмотре - развивающийся".

"Понижение кредитного рейтинга МСП банка до уровня "BBB(RU)" обусловлено отсутствием прогресса в реализации ранее объявленных планов по присоединению МСП банка к банку "ДОМ.РФ" (рейтинг АКРА - "А+(RU)", прогноз - "позитивный") на фоне продолжающегося значительного ухудшения позиции МСП банка по капиталу", - объясняло агентство. АКРА считает вероятным сохранение критической позиции банка по капиталу на горизонте 12-18 месяцев на фоне ухудшения нормативов достаточности в условиях наблюдающихся отрицательных результатов деятельности, говорилось в сообщении агентства. В своем рейтинговом действии оно учло снижение размера собственных средств ниже величины уставного капитала, зафиксированное по состоянию на 1 июня.

При этом в качестве позитивного сценария АКРА допускало получение помощи от Корпорации МСП, что может привести к повышению оценки капитализации и "наилучшим образом разрешить текущую ситуацию с разницей между значениями собственного и уставного капиталов".

МСП банк по итогам первого квартала 2021 года занимал 45-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". В обращении находятся два выпуска классических облигаций банка суммарным объемом 10 млрд руб. и выпуск субордов на 720 млн руб.