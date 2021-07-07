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ОСК предложила объединить свои проектные бюро в Петербурге

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - "Объединенная судостроительная корпорация" предложила объединить свои проектные бюро в Петербурге в судостроительный проектно-исследовательский центр, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на подготовленную в ОСК концепцию и на письмо гендиректора корпорации Алексея Рахманова в Минпромторг.

Концепция предусматривает объединение всех петербургских проектных бюро корпорации на площадях "Крыловского государственного научного центра", освободившиеся офисы ОСК хочет продать, а вырученные деньги направить финансирование нового центра.

Рахманов отметил, что концепция может быть профинансирована полностью или частично за счет освобождения площадей проектных бюро, "находящихся в привлекательных для инвесторов районах Петербурга".

В ОСК и Минпромторге отказались от комментариев.

Всего в Петербурге работает шесть конструкторских бюро ОСК: АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", конструкторское бюро "Малахит", "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", "Северное ПКБ", "Невское проектно-конструкторское бюро" и ЦКБ "Айсберг". В составе Крыловского ГНЦ есть центральное конструкторское бюро "Балтсудопроект".

АО "Объединенная судостроительная корпорация" на 100% находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

ОСК Александр Рахманов Петербург Минпромторг Алмаз Северное ПКБ Рубин Малахит Айсберг

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