ОСК отказалась от участия в тендере по покупке индийской судоверфи

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) на финальном этапе вышла из участия в конкурсе на покупку обанкротившейся частной судостроительной верфи Reliance Naval and Engineering Ltd, (Индия, RNEL, ранее входила в состав группы Reliance Group), сообщил на брифинге глава ОСК Алексей Рахманов.

"(Нельзя было обойтись - ИФ) без детального технического аудита, который мы не смогли реализовать из-за катастрофической истории с коронавирусом в Индии. Мы из этой гонки выпали, но у нас есть другие альтернативы, мы продолжаем их рассматривать", - сказал он.

По словам Рахманова, теперь перед ОСК стоит задача оптимизировать свое присутствие в Индии.

"Нам все равно нужно выполнять задачи, которые ставит индийское правительство в формате Make in India, оно неизбежно", - отметил глава ОСК.

ОСК рассматривала возможность покупки судоверфи Reliance Naval and Engineering, сообщал "Коммерсантъ" в июле. Верфь была выставлена на продажу в мае 2020 года из-за финансовой несостоятельности.

Верфь RNEL создана в 1997 году. Это один из крупнейших в Индии судостроительных заводов с сухим доком 662 м на 65 м. Компания стала первой частной верфью, получившей разрешение на строительство кораблей и судов для ВМС Индии.

Верфь и ОСК имеют давнюю историю сотрудничества. В 2015 году RNEL подписала с Центром судоремонта "Звездочка" соглашение о создании совместного предприятия по ремонту и модернизации дизель-электрических подводных лодок. Также в 2015-2016 годах RNEL рассматривался корпорацией как потенциальный партнер для строительства фрегатов 11356 для индийского флота, однако в итоге было решено строить корабли на Goa Shipyard Limited.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" на 100% находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.