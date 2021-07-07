Mars начал выпускать мороженое под брендом "Коркунов"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Компания Mars Wrigley на фабрике в Польше начала производство мороженого под брендом "Коркунов". В Россию компания обещает поставить 1,6 млн порций этого мороженого.

До сих пор под брендом "Коркунов" выпускали только конфеты в коробках, шоколадные плитки и конфеты ручной работы.

Новое мороженое будет продаваться в сетях Metro, "Евроспар" и "Красное и белое", на заправках "Газпромнефти" в Москве и Санкт-Петербурге, а также в традиционной рознице в ряде регионов России.

"В летний период, когда особую актуальность приобретают холодные десерты, нам хочется быть ближе к потребителю", - заявил президент ООО "Марс", генеральный директор Mars Wrigley в России Махер Батруни,

Mars Wrigley начал делать продукцию под брендом "Коркунов" после того, как в 2007 году купил у Андрея Коркунова Одинцовскую кондитерскую фабрику.

В России и странах СНГ Mars является одним из крупнейших производителей продуктов питания и кормов для домашних животных. С 1991 года компания инвестировала в российскую экономику свыше $2 млрд, построив и модернизировав 10 фабрик по производству кондитерских изделий и жевательной резинки, кормов для домашних животных, соусов для приготовления блюд.

В портфель брендов Mars входят марки M&M's, Snickers, Orbit, Twix, Uncle Ben`s, Dolmio, а также Whiskas, Royal Canin, Sheba и другие.

Выручка ООО "Марс" в прошлом году выросла на 0,2%, до 139,54 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 23,3%, до 18,24 млрд рублей.