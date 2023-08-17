Суд в декабре может завершить процедуру банкротства кондитера Коркунова

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 15 августа продлил процедуру банкротства бывшего председателя совета директоров обанкроченного Анкор банка (Казань) и его совладельца (49,79%), а также известного кондитера Андрея Коркунова, на четыре месяца.

Как сказано в определении на сайте суда, суд удовлетворил ходатайство финансового управляющего экс-банкира "о продлении срока реализации имущества гражданина на четыре месяца в связи с тем, что на момент проведения настоящего судебного заседания... завершены не все мероприятия реализации имущества должника".

Суд назначил на 14 декабря рассмотрение отчета Павла Осипова, который является финансовым управляющим, об итогах проведения реализации имущества должника.

Заявление о банкротстве от имени Анкор банка подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий). В конце сентября 2020 года суд признал заявление обоснованным и ввел в отношении гражданина Коркунова процедуру реструктуризации долгов.

Суд тогда включил в реестр кредиторов должника требование банка в размере 1,9 млн рублей, в том числе 632,4 тыс. рублей невозвращенного кредита, 486,6 тыс. рублей процентов и 772 тыс. рублей пеней.

Финансовым управляющим был утвержден Осипов.

Столичный арбитражный суд 11 марта 2021 года признал банкротом Коркунова и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.

Арбитражный суд Московского округа 27 апреля 2022 года оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 8 февраля признал обоснованным требование министерства земельных и имущественных отношений республики Татарстан о включении в реестр кредиторов Коркунова 517,2 млн рублей.

Апелляционный суд 8 февраля 2022 года признал обоснованным и включил в реестр требование Татарстана в размере 489,9 млн рублей основного долга, 27,3 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 59,3 тысячи рублей издержек.

По данным СМИ, Коркунов в 1993 году основал компанию по импорту кондитерской продукции, выстраивая сеть дистрибьюторов в Москве и регионах России. В 1997 году компания начала строительство собственного кондитерского производства, а в сентябре 1999 года фабрика выпустила первую продукцию с торговой маркой "Коркунов".

В июле 2006 года Коркунов занялся проектами недвижимости, а в декабре 2006 года избавился от кондитерской фабрики. В июле 2008 года он вместе с партнерами приобрел казанский Татэкобанк и возглавил его совет директоров. В августе 2009 года банк был переименован в "Анкор. Банк сбережений".

В марте 2020 года АСВ обратилось в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности 15 лиц, ранее контролировавших банк, в том числе и Коркунова, на сумму 5,94 млрд рублей. 21 января 2021 года суд отказал АСВ.

В июне того же года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказ отменил и признал "доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника" 9 человек, включая Коркунова. Арбитражный суд Поволжского округа 25 октября 2021 года оставил постановление апелляции в силе. 3 февраля 2022 года Верховный суд России отказал в пересмотре этого решения.

Анкор банк лишился лицензии 3 марта 2017 года. По данным ЦБ, банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. Из-за неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.

Арбитражный суд Татарстана в апреле 2017 года признал банк банкротом.

Анкор банк по итогам 2016 года занимал 227-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".