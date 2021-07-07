Новый урожай снизил цены на "борщевой набор"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Поступление на рынок нового урожая привело к снижению цен на овощи "борщевого набора" (картофель, морковь, лук и т.п.), сообщает Минсельхоз РФ.

Так, по данным на 7 июля, цены производителей на картофель за неделю упали на 4,9% (на 3,5% за месяц), на морковь - на 6,4% (на 3,1% за месяц). Продолжили дешеветь огурцы (на 4,8% за неделю, на 15% за месяц) и помидоры (соответственно на 4,4% и на 18,5%).

Стоимость репчатого лука за неделю выросла на 0,4%, за месяц снизилась на 11,1%, цена на белокочанную капусту в настоящее время на 22,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

"В 2021 году посевные площади под овощами увеличены, что будет способствовать росту валовых сборов и сохранению стабильного уровня цен на эту продукцию", - прогнозируют в Минсельхозе.

Как отметил глава Плодоовощного союза Михаил Глушков, активный сбор урожая овощей открытого грунта отражается на стоимости томатов и огурцов, цены на них падают уже несколько недель.

"Началась поставка краснодарской моркови, которая в среднем на 10 рублей дешевле импортной. В статистике резкое падение цены сразу не отразится, но по мере замещения импорта стоимость моркови с каждой неделей будет всё ниже", - считает он.

Вместе с тем Глушков отметил, что сбор фруктов задерживается на одну-две недели из-за поздней весны. "В 2020 году сбор ранних яблок начался 15 июня, в текущем году - 25 июня, что, соответственно, влияет на цены. В течение двух-трех недель, с учетом логистики и сортировки, отечественные яблоки поступят на прилавки, после чего цена снизится", - прогнозирует он.