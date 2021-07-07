Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:00Заразились
на 07.07В России 5 682 634+23 962В мире 184 612 003+453 745

Новый урожай снизил цены на "борщевой набор"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Поступление на рынок нового урожая привело к снижению цен на овощи "борщевого набора" (картофель, морковь, лук и т.п.), сообщает Минсельхоз РФ.

Так, по данным на 7 июля, цены производителей на картофель за неделю упали на 4,9% (на 3,5% за месяц), на морковь - на 6,4% (на 3,1% за месяц). Продолжили дешеветь огурцы (на 4,8% за неделю, на 15% за месяц) и помидоры (соответственно на 4,4% и на 18,5%).

Стоимость репчатого лука за неделю выросла на 0,4%, за месяц снизилась на 11,1%, цена на белокочанную капусту в настоящее время на 22,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

"В 2021 году посевные площади под овощами увеличены, что будет способствовать росту валовых сборов и сохранению стабильного уровня цен на эту продукцию", - прогнозируют в Минсельхозе.

Как отметил глава Плодоовощного союза Михаил Глушков, активный сбор урожая овощей открытого грунта отражается на стоимости томатов и огурцов, цены на них падают уже несколько недель.

"Началась поставка краснодарской моркови, которая в среднем на 10 рублей дешевле импортной. В статистике резкое падение цены сразу не отразится, но по мере замещения импорта стоимость моркови с каждой неделей будет всё ниже", - считает он.

Вместе с тем Глушков отметил, что сбор фруктов задерживается на одну-две недели из-за поздней весны. "В 2020 году сбор ранних яблок начался 15 июня, в текущем году - 25 июня, что, соответственно, влияет на цены. В течение двух-трех недель, с учетом логистики и сортировки, отечественные яблоки поступят на прилавки, после чего цена снизится", - прогнозирует он.

Минсельхоз

Новости

ФАС проведет проверки на рынке стройматериалов из-за роста цен

Топливный союз предложил Мишустину повысить экспортные пошлины на нефтепродукты

Топливный союз предложил Мишустину повысить экспортные пошлины на нефтепродукты

Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов КНР на $831 млрд

Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов КНР на $831 млрд

Дефицит заказов от РЖД создал для "Синары" риски массовых увольнений

Россиянам снова стали предлагать горящие туры

Россияне стали вдвое чаще банкротиться в I полугодии 2021 года

Цена на газ в Европе обрушилась на 11% вслед за нефтью

Цена на газ в Европе обрушилась на 11% вслед за нефтью

ФНБ в июне снизился на 363,15 млрд рублей

Доллар поднялся выше 74 руб. впервые с 17 мая

"Газпром" объяснил решение не покупать транзитные мощности на год вперед

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');