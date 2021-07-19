В Госдуме предложили новые меры по снижению цен на продукты

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы, экс-министр сельского хозяйства Алексей Гордеев на совещании на площадке партии "Единая Россия" высказался за заключение соглашений между торговыми сетями, отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары.

"Предлагаю правительству России рекомендовать торговым сетям срочно подписать соглашение с отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей под контролем соответствующих министерств по снижению торговых наценок на социально значимые продовольственные товары, прежде всего, на плодоовощную продукцию", - сказал он.

Гордеев также выступил за то, чтобы установить право органов исполнительной власти в регионах контролировать исполнение указанных соглашений на местах.

На состоявшемся в понедельник совещании обсуждались меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора - моркови, лука, картофеля, свеклы и капусты.

Кроме того, Гордеев предложил в регионах "организовать поставки сельхозпродукции от производителей для ее реализации на городских рынках и ярмарках напрямую населению, то есть без посредников, сделать это на весь период уборки урожая текущего года".

По словам политика, сегодня по картофелю наценка составляет порядка 165 процентов, по моркови - 350 процентов, по капусте белокочанной - 215 процентов.

Вице-спикер считает, что обосновать экономически такой рост цен по пути от поля до магазина невозможно.

Говоря о долгосрочных мерах по снижению цен, Гордеев предложил правительству, Государственной думе создать рабочую группу по совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы.

Также он выступил за то, чтобы предусмотреть в госпрограмме развития сельского хозяйства, начиная 2022 года, меры поддержки строительства необходимых мощностей по хранению сельхозпродукции на предприятиях малого и среднего агробизнеса.

В числе предложений "Единой России" - создание сельскохозяйственных рынков в городах на основе кооперативов, состоящих из местных производителей.

Также Гордеев предложил "своевременно обеспечивать привлечение трудовых мигрантов на сезонные сельскохозяйственные работы". По его словам, "это принципиально важно и в период весенне-полевых работ, и в период уборочных работ".

Вместе с тем Гордеев отметил, что за последний год цены на продукты питания в мире выросли на треть и установили семилетний максимум. "Такое положение дел во многом связано с последствиями пандемии коронавируса и является общемировым вызовом", - сказал он.

В совещании приняли участие руководство правительства и главы регионов.