Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

Итоги проверки подведут к середине осени

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Минприроды 7 июля завершило проверку выполнения недропользователями Дальнего Востока и Арктики условий лицензионных соглашений на право пользования твердыми полезными ископаемыми (ТПИ). По итогам проверки фактически каждая шестая лицензия – с нарушениями. Ведомство проводит с недропользователями работу по устранению недочетов и параллельно приступает к мониторингу лицензий на недра по всей России, рассказал "Интерфаксу" глава Минприроды Александр Козлов.

По его словам, всего проверено 6 281 лицензия на ТПИ (5 529 на Дальнем Востоке, 752 – в Арктике), из них по 1192 выявлены нарушения.

Специальная система по мониторингу

"Мы часто слышим про "спящие лицензии", видим, что определенные недропользователи не выполняют свои обязательства. Но оказалось, что комплексно все лицензии не проверяли. Их "смотрели" вручную, по заявке. В апреле мы разработали специальный модуль по мониторингу, который способен проверить огромный массив данных. Нам он нужен, чтобы контролировать ситуацию по лицензиям. Не Росприроднадзора с бумажными актами ждать, а спокойно – в федеральной информационной системе все видеть. 7 июля закончили тестирование системы на месторождениях Дальнего Востока и Арктики на твердые полезные ископаемые. Из 6281 лицензий у 1192 выявили нарушения", - сказал он.

"Каждая шестая лицензия с нарушениями"

По словам министра, "это значительное число, то есть фактически каждая шестая лицензия с нарушениями". "Но здесь важно, что это разные нарушения: у кого-то просто нарушены даты по сдаче отчетности, а кто-то задержал освоение. Вот последнее как раз самое серьезное нарушение. С задержкой освоения (не вводом в эксплуатацию) у нас 79 объектов", - добавил Козлов.

"Сейчас мы выдаем уведомления. Такова процедура. Будут выданы 1192 уведомления. На сегодня, на 8 июля, выдано 858 уведомлений. На исправление недочетов компаниям, по закону, дается от 3 до 12 месяцев. А вот по 17 лицензиям мы уже досрочно прекратили действие лицензий, потому что они были заключены с особыми условиями", - подчеркнул министр.

"Нет задачи – забрать лицензии"

"У нас нет задачи – забрать лицензии. Наша задача, чтобы недропользователи активно разрабатывали и развивали ресурсную базу. Благодаря мониторингу и оперативному выявлению нарушений, мы сможем проанализировать, на каких этапах у недропользователей возникают проблемы, каковы они, и можем ли мы помочь их исправить в будущем", - пояснил он.

Согласно действующему законодательству, выдача пользователю недр уведомления осуществляется только на основании решений, принимаемых лицензионными комиссиями Роснедр и его территориальных органов. А с января 2022 года это станет возможным исключительно после решения специально созданной комиссии (в рамках последних изменений в ФЗ РФ "О недрах").

Козлов отметил, что проверка ТПИ – это старт общей ревизии лицензий по стране: "Сейчас мы сразу же, с 8 июля, приступили к ревизии лицензий по всей стране на твёрдые полезные ископаемые. Она закончится ориентировочно через месяц-полтора. Там большой объём, 9379 лицензий выдано на сегодняшний день".

Сроки проверки лицензий

"К углеводородным лицензиям приступим через месяц. И сразу по всей стране. Их сейчас – 3931 лицензия. Почему именно через месяц? Потому что там есть специфика, и её нужно учесть в системе, необходимо время для донастройки программы. Когда технически будем готовы, сразу приступим. В целом, все лицензии: и ТПИ, и углеводород будут проанализированы через три месяца. Это максимальный срок, который мы себе ставим. В дальнейшем, вся информация будет обновляться каждую неделю. То есть еженедельный срез по лицензиям", - заявил он.