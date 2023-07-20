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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

В законопроект о "спящих" лицензиях включат коллегиальное изучение нарушения сроков

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Минприроды ко II чтению поправок к закону "О недрах", прекращающих практику "спящих" лицензий на геологоразведку, проработает вопрос коллегиального изучения обстоятельств нарушений сроков и условий лицензий, говорится в материалах к законопроекту.

Кроме того, ряд компаний нефтегазового сектора и отрасли твердых полезных ископаемых после принятия законопроекта смогут внести свои предложения, призванные стимулировать освоение участков недр, отмечается в документах.

18 июля Госдума в I чтении приняла поправки в закон "О недрах", разработанные Минприроды для прекращения практики "спящих" лицензий на геологоразведку. Законопроект предлагает кратно увеличить размер ставки продления лицензии после истечения ее планового срока (первый год - в два раза, второй год - в десять раз, третий и последующий годы - в 100 раз). Для добросовестных недропользователей предусмотрен механизм защиты: будет производится вычет затрат на проведение работ, в том случае если геологоразведка затянулась по объективным причинам.

Также ко II чтению поправок закона "О недрах" Минприроды планирует представить свое видение вопроса по поводу расширения норм законопроекта на общераспространенные полезные ископаемые.

В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2024 года, а по углеводородному сырью - 1 сентября 2026 года.

Минприроды Госдума
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