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Сбербанк гарантировал трейдерам предоставление средств для операций с "Сафмар"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк дал трейдерам гарантии предоставления средств для покупки нефти и нефтепродуктов у компаний группы "Сафмар". Об этом говорится в письме банка в адрес компаний группы, которое имеется в распоряжении "Интерфакса".

В частности, в письме Сбербанк сообщил, что группа одобрила трейдерам лимиты на внесение предоплаты в пользу ООО "Ойл Технолоджис" для поставки нефтепродуктов с Афипского НПЗ.

Кроме того, банк сообщил о готовности одобрить трейдерам лимиты на предоплату за нефть в пользу ГК "Нефтиса" и за нефтепродукты в пользу АО "Фортеинвест" для поставок нефтепродуктов с Орского НПЗ.

Как сообщалось, 21 июня Евросоюз ввел четвертый пакет санкций в связи с ситуацией в Белоруссии. В списке оказался и российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Ограничительные меры против него вводятся за поддержку официального Минска. "Михаил Гуцериев извлекает выгоду из режима (президента Белоруссии Александра - ИФ) Лукашенко и поддерживает его", - говорится в документе.

Попадание в этот список означает, что активы, которыми владеет или которые контролирует Гуцериев, подлежат замораживанию, а сам он теряет право въезжать на территорию ЕС. К тому же гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства включенным в этот санкционный список лицам.

Рестрикции против Белоруссии из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске также ввели Великобритания, Канада и США. В их санкционные списки Гуцериев не попал.

Михаил Гуцериев – владелец и председатель совета директоров группы "Сафмар". В состав этой группы входят крупные российские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании – "Русснефть", "Нефтиса", "Фортеинвест", "Сладковско-Заречное", "Афипский НПЗ", "Кузбасская топливная компания", а также угольный холдинг "Русский уголь", компания "Славкалий", реализующая инвестиционный проект в Белоруссии по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината, "Моспромстрой", А101 и другие компании.

Сбербанк Сафмар Русснефть Нефтиса Фортеинвест Афипский НПЗ

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