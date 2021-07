Минэкономразвития повысило прогноз по ценам на нефть Urals в 2021г до $65,9 с $60,3 за баррель

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Прогноз Минэкономразвития по ценам на нефть на 2021-2024 годы повышен по сравнению с апрельской версией макропрогноза.

Это следует из письма министерства, направленного в регионы, которое содержит промежуточные параметры базового варианта среднесрочного прогноза социально-экономического развития страны на 2021-2024 годы. Документ имеется в распоряжении "Интерфакса", его подлинность подтвердили в ведомстве.

"Цены на нефть идут выше прогнозной траектории, это результат быстрого восстановления мировой экономики, недостатка предложения, действующие ограничения ОПЕК+", - прокомментировал журналистам повышение прогноза представитель министерства.

В результате прогнозная среднегодовая цена нефти на текущий год повышена на $5,6 за баррель (до $65,9 c $60,3), на 2022 год - на $8,6 за баррель (до $64,8 c $56,2), на 2023 год - на $6 за баррель (до $60,8 с $54,8), на 2024 год - на $3,2 (до $57,4 c $54,2).