Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2021г с 2,9% до 3,8%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития повысило прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9% до 3,8%.

В четверг ведомство направило в регионы промежуточные параметры базового варианта среднесрочного прогноза социально-экономического развития страны на 2021-2024 годы. Документ имеется в распоряжении "Интерфакса", его подлинность подтвердили в ведомстве.

Предыдущая версия прогноза вносилась в правительство в апреле. В январе-мае ВВП РФ вырос, по оценке Минэкономразвития, на 3,7% на фоне низкой базы "карантинных" месяцев прошлого года.

"Мы понимаем, что старые сценарные условия у нас сформировались в марте на основе данных за январь-февраль, и сейчас у нас на руках данные за март, апрель и май, и мы видим, что экономика восстанавливается быстрее наших ожиданий. ВВП РФ в мае на 0,3% ниже "допандемийного" уровня четвертого квартала 2019 года, ожидаем выхода на докризисный уровень уже в текущем месяце", - прокомментировал журналистам повышение прогноза представитель министерства.

Корректировка индекса-дефлятора на 2021 г. на фоне роста нефтяных цен (+2,2 п.п. до 10,7%) привела к увеличению оценки номинального ВВП в текущем году на 3,5 трлн руб. - до 122,95 трлн руб., на 5,3 трлн - до 132,08 трлн руб. - в 2022 г., на 4,8 трлн руб. - до 140,46 трлн руб. - в 2023 г. и на 4,1 трлн руб. - до 149,77 трлн руб. в 2024 г.

Прогноз по динамике ВВП в 2022-2024 гг. (рост на 3,2%, 3% и 3%) оставлен без изменений.

Среди причин повышения прогноза на текущий год Минэкономразвития выделяет улучшение динамики потребительского и инвестиционного спроса, оборота розничной торговли, платных услуг.

Прогноз по росту инвестиций в основной капитал на 2021 г повышен с 3,3% до 4,5% (на следующую трехлетку без изменений: +5,3%, +5,1%, +5,3%), по росту оборота розничной торговли - с 5,1% до 6,9%, платных услуг населению - с 11,3% до 14,3%.

Прогноз по росту промпроизводства в 2021 г. оставлен без изменений (2%), а на 2022 год повышен с 3,4% до 3,6%. В том числе в обработке Минэкономразвития прогнозирует рост в 2021 г. на 2,4% (2,5% в прежнем варианте), в 2022 - на 2,5% (без изменений), в добыче полезных ископаемых - на 0,7% (без изменений) и 5,9% (5,7%).

Таким образом, Минэкономразвития пока не закладывает в прогноз изменений параметров сделки ОПЕК+ и оценки добычи нефти в 2021 г. (549,8 млн тонн).

"У нас сегодня на руках те договоренности, они достигнуты, они выполняются. Речь идет о возможном изменении сделки, но все мы знаем, что переговоры идут не просто, и надо дождаться их итогов. И, конечно, мы их учтем в августовском прогнозе, если какие-то параметры изменятся", - сказал представитель министерства.

"Наши специалисты оценивают влияние сделки ОПЕК+ (ограничивающей объемы добычи нефти - ИФ) в 1 процентный пункт экономического роста, не в номинальном выражении, а рост ВВП в сопоставимых ценах. Часть этого роста у нас дополнительно учтена в росте 2022 года, часть уходит на 2023 год, потому что в этом году, согласно условиям, у нас объем добычи идет на уровне 2020 года с учетом всех поквартальных графиков", - отметил представитель Минэкономразвития, напомнив, что в нынешней конфигурации договоренностей ограничения добычи будут сняты к маю 2022 г.