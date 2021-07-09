Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:11Заразились
на 08.07В России 5 707 452+24 818В мире 185 075 852+463 849

На фоне восстановления рынка труда Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных зарплат в РФ до 3,2% с 2% в 2021г.

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития оставило без изменений прогноз роста реальных располагаемых доходов в РФ, повысив ожидания по росту реальных зарплат на фоне восстанавливающегося рынка труда.

Это следует из письма министерства, направленного в регионы, которое содержит промежуточные параметры базового варианта среднесрочного прогноза социально-экономического развития страны на 2021-2024 годы. Документ имеется в распоряжении "Интерфакса", его подлинность подтвердили в ведомстве.

"Уровень безработицы на конец 2021 года - 4,7-4,8%. Более быстрое, чем ожидалось, восстановление рынка труда будет способствовать и более высокому росту реальных заработных плат - по этому показателю оценку сделали до 3,2% против 2% ранее в 2021 году, до 2,4% против 2,3% в 2022 году", - сказал представитель министерства.

При этом, согласно прогнозу, ожидания по среднегодовому уровню безработицы были понижены до 5,1% с 5,2%.

Он отметил, что, несмотря на позитив в отношении заработных плат, прогноз по реальным располагаемым доходам в министерстве сохранили на уровне 3% в 2021 году, 2,4% в 2022 году, 2,5% в 2023 году, 2,5% в 2024 году.

"Мы сомневаемся в восстановлении прочих доходов населения, видим, что идет более медленное, чем ожидалось, их восстановление в первом квартале 2021 года", - пояснил представитель Минэкономразвития.

Минэкономразвития

Новости

Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля до 72,8 руб./$ с 73,3 руб./$ в 2021г.

Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля до 72,8 руб./$ с 73,3 руб./$ в 2021г.

ЕК оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро за картельный сговор

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

Минфин сейчас не рассматривает изменение системы страховых взносов

Минфин сейчас не рассматривает изменение системы страховых взносов

Серхио Рамос перешел в ПСЖ

Серхио Рамос перешел в ПСЖ

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,9%

Аналитики отметили спад производства лекарств в России на 9,2%

Аналитики отметили спад производства лекарств в России на 9,2%

Округ Колумбия и 36 штатов подали иск к Google

Доллар впервые с 4 мая поднялся выше 75 рублей

Доллар впервые с 4 мая поднялся выше 75 рублей

Нефть Brent подешевела до $73,3 за баррель

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');