На фоне восстановления рынка труда Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных зарплат в РФ до 3,2% с 2% в 2021г.

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития оставило без изменений прогноз роста реальных располагаемых доходов в РФ, повысив ожидания по росту реальных зарплат на фоне восстанавливающегося рынка труда.

Это следует из письма министерства, направленного в регионы, которое содержит промежуточные параметры базового варианта среднесрочного прогноза социально-экономического развития страны на 2021-2024 годы. Документ имеется в распоряжении "Интерфакса", его подлинность подтвердили в ведомстве.

"Уровень безработицы на конец 2021 года - 4,7-4,8%. Более быстрое, чем ожидалось, восстановление рынка труда будет способствовать и более высокому росту реальных заработных плат - по этому показателю оценку сделали до 3,2% против 2% ранее в 2021 году, до 2,4% против 2,3% в 2022 году", - сказал представитель министерства.

При этом, согласно прогнозу, ожидания по среднегодовому уровню безработицы были понижены до 5,1% с 5,2%.

Он отметил, что, несмотря на позитив в отношении заработных плат, прогноз по реальным располагаемым доходам в министерстве сохранили на уровне 3% в 2021 году, 2,4% в 2022 году, 2,5% в 2023 году, 2,5% в 2024 году.

"Мы сомневаемся в восстановлении прочих доходов населения, видим, что идет более медленное, чем ожидалось, их восстановление в первом квартале 2021 года", - пояснил представитель Минэкономразвития.