Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2021 г до 5% с 4,3%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ повысило ожидания относительно инфляции в 2021 году до 5,0% с 4,3%, прогнозные показатели по 2022-2024 гг. оставило без изменений.

Это следует из письма министерства, направленного в регионы, которое содержит промежуточные параметры базового варианта среднесрочного прогноза социально-экономического развития страны на 2021-2024 годы. Документ имеется в распоряжении "Интерфакса", его подлинность подтвердили в ведомстве.

"Оценка инфляции на конец текущего года повышена до 5%. Ожидаемая величина в коридоре 4,9-5,1%, поэтому в прогнозе указано 5%. Начиная с 2022 года по-прежнему предполагаем выход на таргет - 4%", - сообщил представитель министерства.

Он напомнил, что инфляция в настоящее время складывается выше траектории, которая была заложена - в июне был зафиксирован второй пик роста цен в 6,5%, но в дальнейшем, по мнению министерства, эта динамика будет замедляться.