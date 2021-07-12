Грузовые перевозки РЖД в июне выросли на 4,5% к доковидному уровню

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В июне динамика грузовых железнодорожных перевозок в России затормозилась в процентном выражении, свидетельствует статистика ОАО "РЖД", с которой ознакомился "Интерфакс".

В мае прирост составлял к апрелю 2,7 процентного пункта, в июне прирост к маю составил 0,1 п.п.

По сравнению с июнем "доковидного" 2019 года в июне 2021 года объемы отправок увеличились на 4,5%, или на 5,1 млн тонн. Ключевой вклад в динамику внес экспорт - 4 млн тонн, в том числе перевозки угля за рубеж - 3,35 млн.

Транспортировка продукции внутри страны выросла только на 0,5 млн тонн, хотя по тому же углю, например, сократилась на 0,3 млн, по нефтяным грузам - на 1,04 млн.

Приросли к "доковидному" уровню перевозки удобрений (на 0,41 млн тонн) и зерна (на 0,56 млн), причем как на внутренних маршрутах (на 0,18 млн и 0,24 млн соответственно), так и на экспортных (на 0,22 млн и 0,33 млн соответственно).

На 0,44 млн тонн повысились объемы отправок лесных грузов (включая "внутрянку" на фоне усиливающихся экспортных ограничений и активного отечественного спроса, +0,3 млн тонн), на 0,62 млн - минерально-строительных (причем по РФ - на 0,9 млн в условиях разворачивающегося в стране инфраструктурного строительства).

Увеличились отправки кокса и руды (примерно по 0,2 млн тонн), в том числе по РФ - 0,11 млн и 0,125 млн соответственно, за рубеж - 0,089 млн и 0,194 млн тонн.