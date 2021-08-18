РЖД рекомендовали нарастить вывоз угля с разреза СУЭКа на восток

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Госсовет по энергетике рекомендовал "Российским железным дорогам" увеличить перевозки угля с АО "Разрез Тугнуйский" (принадлежит "СУЭК") на экспорт и по России на восток до уровня 2020 года для "высвобождения объемов поставки угля на внутренний рынок по цене ниже экспортного паритета", пишет "Коммерсантъ".

Газета ссылается на протокол совещания госсовета. На совещании обсуждалась проблема подорожания угля, из-за которого могут быстро вырасти тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке.

В РЖД издание заверили, что компания готова перевезти все необходимые объемы угля с разреза для внутренних нужд энергетики.

Источники издания говорят, что "угольные предприятия, включая Тугнуйский разрез, предпочитают перевозить уголь на экспорт", а уголь для ТЭС в Якутии "приходится везти из Кузбасса за 3 тысячи км".

Госсовет также рекомендовал ФАС "проработать вопрос учета в тарифе дополнительных затрат энергокомпаний, связанных с приобретением угольной продукции с учетом роста рыночных цен". Речь идет о дальневосточных ТЭС "РусГидро", чьи тарифы регулируются. Регулирование не позволяет компании повышать закупочные цены, и поставщики угля отказываются даже участвовать в конкурсах, объясняет издание. В "РусГидро" оценивают дефицит на уровне 1,2 млн тонн и предупреждают, что подготовка к зиме может быть сорвана.

В ФАС "Коммерсанту" подтвердили, что получили такую рекомендацию госсовета. В "РусГидро", в свою очередь, сказали, что компания "будет обращаться в региональные регулирующие органы для учета в тарифе на электроэнергию дополнительных затрат".

В Минэнерго газете сообщили, что ФАС рассмотрит "учет дополнительных затрат на увеличение стоимости угля в рамках тарифной кампании в соответствии с утвержденным постановлением правительства, которое определяет порядок формирования и корректировки долгосрочных тарифов" на Дальнем Востоке.

Трудности "РусГидро" с получением угля начались в начале года: на фоне роста мировых цен поставщики его активно экспортируют.