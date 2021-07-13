Онлайн-аукционы продукции АПК на бирже в Петербурге будут проводить по запросу

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Онлайн-аукционы по торговле продукцией АПК на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) будут проводиться по запросам. Об этом сообщил президент биржи Алексей Рыбников на пресс-конференции во вторник.

"Здесь мы однозначно идем от запросов и потребности рынка", - сказал он. Биржа увидела интерес к таким торгам после того, как запустила такие аукционы на нефтяном рынке. Для работы на рынке АПК их было "достаточно несложно доработать", отметил он.

"Посмотрим, как будет (этот инструмент - ИФ) развиваться. Если потребность есть, значит этот росток даст продолжение. Если нет – зачахнет. Увидим скоро", - сказал Рыбников.

Онлайн-аукционы биржа запустила в понедельник на специализированной платформе – системе электронных торгов внебиржевого рынка (СЭТ ВР). По их результатам было реализовано 1 200 тонн зерновых (пшеница 4 класса и фуражный ячмень). Общая сумма договоров составила 18,547 млн рублей.

Как заявил управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков, количество зарегистрированных участников аукционов "идет ко второму десятку". "Единственный, кто разрешил себя назвать, это заключившее первую сделку по пшенице 4 класса ООО "Новолипецкое", - сказал он. - Мы рассчитываем, что сельхозпроизводители из всех регионов РФ рано или поздно, если им этот инструмент понравится, опробуют его у нас".

Говоря о возможной номенклатуре продукции АПК, которая может быть реализована в ходе аукционов, Рыжиков заявил, что линейка самая широкая. "Мы не ограничиваем номенклатуру – любая продукция АПК вплоть до мяса. Мы не случайно назвали – торги продукцией АПК. Это не биржевые торги, а внебиржевой сегмент. Мы даем достаточно широкий спектр услуг. Весь арсенал, который есть у электронных торговых площадок, может быть востребован и использован любым участником – как покупателем, так и продавцом", - заявил он.

СПбМТСБ является крупнейшей товарной биржей России и организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, сжиженных углеводородных газов (СУГ), леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. Биржа создана в мае 2008 года.