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Петербургская биржа запустила онлайн-аукционы по торговле продукцией АПК

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) запустила онлайн-аукционы по реализации продукции АПК.

Как сообщается в ее пресс-релизе, онлайн-аукционы проводятся на специализированной платформе СПбМТСБ – системе электронных торгов внебиржевого рынка (СЭТ ВР).

Первые торги состоялись в понедельник. По их результатам было реализовано 1 200 тонн зерновых (пшеница 4 класса и фуражный ячмень). Общая сумма договоров составила 18,547 млн рублей. В первых торгах участвовали компании из Липецкой, Тамбовской и Тульской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

"Биржа откликнулась на запрос рынка и предложила решение, уже апробированное на других наших сегментах. Этот проект реализуется по инициативе сельскохозяйственных предприятий – участников торгов, аккредитованных на бирже и принимающих участие в биржевых торгах секций "Нефтепродукты" и "Минеральное сырье и химическая промышленность", где они осуществляли закупки ГСМ и минеральных удобрений", - сказал управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков, процитированный в сообщении.

Запуская электронные аукционы продукцией АПК, биржа планомерно масштабирует накопленный опыт, распространяет его на новые рынки, внедряя на них современные цифровые технологии в области торговли и транспарентного ценообразования, отмечается в пресс-релизе.

Платформа СЭТ ВР дает возможность участникам рынка АПК и бирже отработать процедуры реализации или приобретения сельскохозяйственной продукции, которые в дальнейшем позволят сформировать рабочую модель биржевых торгов этими товарами, что будет способствовать формированию прозрачных цен на сельскохозяйственную продукцию – пшеницу, ячмень, подсолнечник, сою и другие зерновые и масличные культуры.

"СЭТ BP позволяет проводить различные варианты торговых процедур в форме аукционов или запросов оферт полностью в цифровом формате от публикации торгов до оформления итоговых договоров между участниками. Система является универсальной – ранее ее начали использовать предприятия лесной и нефтяной отрасли", - говорится в пресс-релизе.

СПбМТСБ является крупнейшей товарной биржей России, организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. Биржа создана в мае 2008 года.

Петербург СПбМТСБ

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