Компания сына Абрамовича вложит $130 млн в нефтегазодобычу в Саратовской области

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Компания "Сигма Кэпитал" планирует реализовать в Саратовской области проект "Восток" по запуску новых месторождений углеводородного сырья с инвестициями $130 млн, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Руководители "Сигма Кэпитал" Аркадий Абрамович и Михаил Чигиринский на встрече с главой области Валерием Радаевым обсудили проект по расширению добычи углеводородного сырья в регионе.

Целью проекта обозначен выход на ежегодную добычу 1 млн тонн нефти и 1 млрд куб. м газа. Проект "Восток" предполагает ввод в эксплуатацию шести новых месторождений с поэтапным их включением в единый процесс добычи на территории от Краснокутского до Озинского районов Саратовской области. Также в рамках проекта ожидается строительство газопровода длиной 220 км с подключением к установке комплексной подготовки газа "Карпенская".

Пресс-служба напоминает, что в Саратовской области работает ООО "Диалл Альянс" (входит в структуру "Сигма Кэпитал"), владеющее лицензией на Бортовой участок, к которому относятся 9 нефтегазовых месторождений Заволжья.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Диалл Альянс" зарегистрировано в Саратове, 100% долей владеет кипрская Royal Atlantic Energy Limited (дочерняя компания Zoltav Resourses).

На сайте Zoltav Resourses говорится, что Бортовой лицензионный участок имеет площадь 3,2 тысячи кв. км и расположен вдоль северной окраины Прикаспийского бассейна, одного из крупнейших углеводородных бассейнов СНГ, на территории которого выдано более 100 лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу нефти и газа. Бортовой условно делится на две части: более обустроенную западную, где находится установка комплексной подготовки газа, и восточную, где компания планирует привлечь партнера для дальнейшей оценки и разработки ресурсов.

По территории Бортового участка проходит принадлежащий "Газпрому" магистральный трубопровод; подъездной путь к УКПГ в основном проходит по автодороге федерального значения; неподалеку также проложена железная дорога. Доказанные и вероятные запасы Бортового лицензионного участка составляют 131,2 млн баррелей нефтяного эквивалента (17,5 млн тонн н.э.).

ООО "Сигма Кэпитал" зарегистрировано в подмосковном Одинцове, гендиректором и совладельцем является Аркадий Абрамович, сын Романа Абрамовича.

Zoltav - первый нефтедобывающий актив Аркадия Абрамовича. Компания была создана в 2013 году. Zoltav владеет в России нефте- и газодобывающими активами в ХМАО и Саратовской области. В ХМАО компания разрабатывает участок "Колтогор 10" и Колтогорский участок, в который входят Колтогорское и Западно-Колтогорское месторождения. В Саратовской области компании принадлежит Бортовой участок. Zoltav также владеет в Саратовской области Западным ГПЗ с переработкой около 7 тысяч б.н.э./сутки.

По последним данным, Аркадий Абрамович владеет компанией через ARA Capital Limited (39,62%), бывшему акционеру "Сибуглемета" Валентину Бухтоярову через Bandbear Limited принадлежит 38,39%. Еще 10% владеет ARA Capital Holdings Limited (материнская компания ARA Capital Limited).