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Zoltav сына Абрамовича проведет делистинг в Лондоне

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Zoltav Resourses, нефтяная компания Аркадия Абрамовича - сына Романа Абрамовича, сообщила, что планирует провести делистинг с альтернативного инвестиционного рынка (AIM) Лондонской биржи.

Общее собрание акционеров компании рассмотрит этот вопрос 19 января 2022 года. Если акционеры одобрят делистинг, его проведут к 15 февраля. Основные акционеры, владеющие примерно 88% компании, поддерживают это предложение, говорится в пресс-релизе.

Компания отметила, что с 2014 года отношение игроков на лондонском рынке к новым нефтегазовым компаниям, особенно тем, которые ориентированы на Россию, ухудшилось, и Zoltav не смог привлечь инвестиции или получить доступ к финансированию на публичных рынках капитала. Компания полностью полагалась на финансирование российских банков и поддержку своих мажоритарных акционеров.

"Zoltav не имеет среди своих акционеров крупных институциональных инвесторов из Великобритании, и его ориентация на нефтегазовые активы исключительно в России, а также состав его реестра акционеров означают, что маловероятно, что бизнес сможет привлечь финансирование за счет выпуска новых акций на AIM, что является одной из основных причин листинга", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания считает, что финансовые затраты и нормативная нагрузка, связанные с торгами на AIM, непропорционально высоки по сравнению с выгодами.

В случае делистинга несогласные с этим решением акционеры смогут выставить на торги акции Zoltav, и сообщает о готовности ARA Capital Holdings Limited (владеет Zoltav через ARA Capital Limited Аркадия Абрамовича) приобрести ценные бумаги у квалифицированных акционеров по цене 25 пенсов за штуку, предупредила компания. Таким образом, в случае выкупа всех акций, принадлежащих миноритариям (около 12%), компания может заплатить около 4,2 млн фунтов стерлингов.

Предполагается, что тендерное предложение откроется 20 декабря 2021 года и закроется 31 января 2022 года.

При этом мажоритарные акционеры, как отмечается, не намерены после предлагаемой сделки вносить существенные изменения в стратегию компании, касающиеся, среди прочего, местонахождения офисов компании, занятости сотрудников, размещения средств. Директора также подтверждают готовность "вести бизнес компании таким же образом, как и в настоящее время". В то же время Zoltav допускает возможность рассмотрения через несколько лет решения о передислокации в Россию для оптимизации налоговых платежей и корпоративной структуры группы.

Также в сообщении говорится о продлении срока погашения кредитной линии, заключенной с ARA Capital Holdings Limited, до 28 февраля 2022 года. В случае, если кредитор решит полностью конвертировать сумму займа по кредитной линии, количество акций в свободном обращении сократится примерно до 8%.

Ранее сообщалось, что Zoltav не смог погасить или рефинансировать заем этого акционера объемом $19 млн в установленный срок - до 30 сентября - и намерен созвать собрание акционеров, чтобы согласовать выпуск новых обыкновенных акций в соответствии с условиями конвертации в рамках займа.

Zoltav - первый нефтедобывающий актив Аркадия Абрамовича. Компания была создана в 2013 году. Zoltav владеет в России нефте- и газодобывающими активами в ХМАО и Саратовской области. В ХМАО компания разрабатывает участок "Колтогор 10" и Колтогорский участок, в который входят Колтогорское и Западно-Колтогорское месторождения. В Саратовской области компании принадлежит Бортовой участок.

Zoltav также владеет в Саратовской области Западным ГПЗ с переработкой около 7 тысяч б.н.э./сутки.

По последним данным, Аркадий Абрамович владеет компанией через ARA Capital Limited (39,62%), бывшему акционеру "Сибуглемета" Валентину Бухтоярову через Bandbear Limited принадлежит 38,39%. Еще 10,18% владеет ARA Capital Holdings Limited (материнская компания ARA Capital Limited).

Zoltav ARA Capital Limited Аркадий Абрамович Лондон AIM

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